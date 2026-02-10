OGLASILO SE MINISTARSTVO ZDRAVLJA: Evo šta kažu o smrti devojčice (4) nakon operacije krajnika u Čačku

MINISTARSTVO zdravlja oglasilo se povodom smrti devojčice (4) koja je preminula nakon operacije krajnika u bolnici u Čačku.

- Odmah po dobijanju saznanja o nemilom događaju, Ministarstvo zdravlja je uputilo inspekciju u OB Čačak, da ispita okolnosti koje su dovele do nemilog događaja. Uporedo sa tim, a u skladu sa zakonskom procedurom, OB Čačak sprovela je unutrašnju kontrolu stručnog rada. U nastavku postupka naložen je i spoljašnji stručni nadzor, koji ocenjuje kvalitet stručnog rada, odnosno postupanje lekara. Po dobijanju svih izveštaja, Ministarstvo zdravlja preduzeće sve mere zakonom predviđene - navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Podsetimo, devojčica E.M. (4) preminula je na Institutu za majku i dete nakon što je iz Opšte bolnice u Čačku transportovana za Beograd usled komplikacija nakon operacije trećeg krajnika

