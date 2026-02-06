OTKRIVENO KAKO JE UBIJEN SIN GADAFIJA: Obezbeđenje napustilo kuću sat i po pre napada
OBEZBEĐENjE sina bivšeg libijskog lidera Muamera Gadafija, Sejf al Islam Gadafija, koji je ubijen u gradu Ez-Zintanu, napustilo je njegov dom sat i po pre napada, tvrdi izvor iz istražnog komiteta u izjavi za televiziju Al Arabia.
Prema navodima izvora, napadači su ispalili „19 hitaca, od kojih je jedan bio u glavu“.
On je takođe istakao da su „kamere za video-nadzor radile tokom napada“.
Sejf al Islam, drugi sin lidera Džamahirije, ubijen je 3. februara u svojoj kući u 53. godini života. Iako nije obavljao državne funkcije, imao je značajnu ulogu u spoljnopolitičkim pregovorima pre pada režima 2011. godine.
Nakon događaja Arapskog proleća u Libiji bio je osuđen na smrtnu kaznu, ali je presuda kasnije ukinuta. Godine 2021. kandidovao se za predsednika države, u vreme pokušaja održavanja parlamentarnih i predsedničkih izbora.
Njegova kandidatura izazvala je podeljene reakcije – u pojedinim regionima održani su protesti, dok su drugi u njemu videli političara koji bi mogao ponovo da ujedini zemlju.
Preporučujemo
BOMBAŠKI NAPAD U GRENOBLU: Šest osoba povređeno u napadu granatom na salon lepote (FOTO)
06. 02. 2026. u 19:24
"EGIPATSKA VOJSKA JE SVE JAČA" Netanjahu: Pažljivo pratiti proces
06. 02. 2026. u 18:48
NOVI DETALjI NAPADA NA KUĆU ZDRAVKA ČOLIĆA: Dovezli se trotinetom, pa snimali bacanje bombe
VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je nove detalje napada na kuću pevača Zdravka Čolića, na koju je 3. februara bačena bomba.
06. 02. 2026. u 18:52
"PRIŠTINSKA ADMINISTRACIJA UBRZANO ČISTI POKRAJINU OD SRBA" Hitno se oglasilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova - "To je licemerno!"
KORISTEĆI uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
04. 02. 2026. u 13:32
AMERIKANKA IZ "LEPIH SELA": "Srbi su bili svetski neprijatelji broj jedan, zlikovci - ali ne i za mene"
FILM "Lepa sela lepo gore" Srđana Dragojevića važi za jedno od najboljih i najvoljenijih ostvarenja naše kinematografije.
04. 02. 2026. u 10:52
Komentari (0)