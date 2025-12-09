5 RASPUSTA ZA SRPSKE ĐAKE! Od 1. januara važe nova pravila
ZIMSKI raspust počinje 30. decembra i traje gotovo tri nedelje, sve do 19. januara.
Đaci su tek predahnuli od prvog mini raspusta ove školske godine (8–11. novembar), a već ih čekaju novi – i to četiri puta u 2025. godini! Ali pažnja – uz nove raspuste stižu i stroža pravila koja će se od januara striktno poštovati.
Veliki zimski raspust počinje 30. decembra i traje gotovo tri nedelje, sve do 19. januara. Neradni dani uključuju 1. i 2. januar, dok drugo polugodište startuje 19. januara. Međutim, đaci se neće dugo zadržati u klupama – samo četiri sedmice kasnije stiže Sretenjski raspust (14–22. februar) povodom Dana državnosti.
Proleće donosi Uskršnji odmor (10–14. april) i produženi vikend za Prvi maj, dok mart ostaje jedini mesec bez pauze.
Školska godina završava različito: završni razredi osnovnih škola 29. maja, ostali osnovci 12. juna, gimnazijalci 22. maja, dok srednjoškolci trogodišnjih i četvorogodišnjih škola završavaju 29. maja i 19. juna.
Pored raspusta, školski sistem je uveo stroža pravila:
Vladanje od petog razreda ocenjuje se brojčano i ulazi u prosek.
Stroži kriterijumi za neopravdane izostanke – učenik mora prisustvovati bar polovini časova.
Jasni protokoli za slučajeve vršnjačkog nasilja.
Takođe, kalendar sada uključuje i Nedelju sećanja i zajedništva, posvećenu tragediji iz maja 2023. godine, sa ciljem jačanja pozitivnih vrednosti među đacima.
(Telegraf)
