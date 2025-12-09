DANAS BEZ VODE CENTAR BEOGRADA: Na spisku su ovi delovi Vračara, spremite zalihe

ZA najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar, u utorak, 9. decembra 2025. godine, od 8 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Nikole Stefanovića

Danila Kiša

Vojislava Ilića

Grčića Milenka, parna strana (od Vojislava Ilića do Metohijske)

Metohijska (od Grčića Milenka do Velimira Todorovića)

Velimira Todorovića.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

