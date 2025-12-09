Društvo

DANAS BEZ VODE CENTAR BEOGRADA: Na spisku su ovi delovi Vračara, spremite zalihe

В.Н.

09. 12. 2025. u 07:22

ZA najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Foto: I. Marinković

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar, u utorak, 9. decembra 2025. godine, od 8 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

  • Nikole Stefanovića
  • Danila Kiša
  • Vojislava Ilića
  • Grčića Milenka, parna strana (od Vojislava Ilića do Metohijske)
  • Metohijska (od Grčića Milenka do Velimira Todorovića) 
  • Velimira Todorovića.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

