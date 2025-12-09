DANAS BEZ VODE CENTAR BEOGRADA: Na spisku su ovi delovi Vračara, spremite zalihe
ZA najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar, u utorak, 9. decembra 2025. godine, od 8 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
- Nikole Stefanovića
- Danila Kiša
- Vojislava Ilića
- Grčića Milenka, parna strana (od Vojislava Ilića do Metohijske)
- Metohijska (od Grčića Milenka do Velimira Todorovića)
- Velimira Todorovića.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
