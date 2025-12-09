VOZAČI, OPREZ: Magla i smanjena vidljivost na putevima širom Srbije, ovo su saveti za siguran put

VOZAČE danas očekuje magla i smanjena vidljivost u jutarnjim i večernjim časovima, a posebno na putevima u kotlinama i duž rečnih tokova.

- Vozite oprezno jer su kolovozi vlažni, a tokom dana moguće su i slabe padavine - apeluje Auto-moto savez Srbije (AMSS) na vozače.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila. Na teretnim terminalima (TMV), na izlazu iz Srbije, teretna vozila čekaju do šest sati.

Na graničnom prelazu Batrovci teretnjaci čekaju do 360 minuta, Šidu 300 minuta, Bezdan 180, Sremskoj Rači 60, Kelebiji 240 minuta i Horgošu 90 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Da li su putevi prohodni

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima kod državne granice sa Mađarskom (granični prelaz Horgoš) - petlja Žednik, kod petlje Batočina - petlja Pojate, petlje Beška - petlja Novi Banovci, petlje Bubanj Potok - petlja Batočina, petlje Feketić - petlja Sirig, petlje Kovilj - petlja Beška, petlje Pojate - petlja Trupale, petlje Sirig - petlja Kovil, petlje Trupale - petlja Grdelica, kod Feketića, Ljiga, Takova, Preljine...

Magla smanjuje vidljivost na putevima kod Aerodroma "NIkola tesla", državne granice sa Hrvatskom (granični prelaz Batrovci) - petlja Ruma, petlje Dobanovci - petlja Beograd, kod Pirota, Pančeva, Sombora, Bača, Obrovca, Kanjiže, Čoke, Zrenjanina, Kovina, Iriga, Ivanjice...

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

JPPS apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Najopterećeniji putni pravci I, II i III prioriteta održavanja su prohodni i na njima nema snega, saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije" na osnovu izveštaja Štaba Zimske službe.

Sitni odroni mogući su kod Zaječara duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A-221 Knjaževac - Kalna (izrazito u u klisuri Korenatac).

