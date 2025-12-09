Podrška besplatnim mamografskim pregledima

INSTITUTU za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, danas je na svečanosti u Beogradu uručena donacija kao znak podrške u sprovođenju besplatnih mamografskih pregleda u dva mobilna mamografa, čiji rad organizuje i sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije, uz podršku Ministarstva zdravlja.

Foto Miloš Sovilj

Donaciju je uručila kompanija Wiener Stadtische osiguranje, u ime donatora Wiener Stadtische Versicherungsverein iz Beča.

-Zajedno sa Institutom za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ podižemo svest o izuzetnoj važnosti redovnih preventivnih pregleda. Kroz program mobilnog mamografskog skrininga omogućavamo i besplatne preventivne preglede za žene. Na taj način podržavamo rano otkrivanje raka dojke — kada je lečenje najefikasnije. Kao glavni akcionar Vienna Insurance Group, vodeće osiguravajuće grupe u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi, znamo da je prevencija najbolja vrsta osiguranja. Upravo zato podržavamo preventivnu zdravstvenu zaštitu žena u Srbiji“, izjavio je Robert Lasshofer, generalni direktor Wiener Stadtische Versicherungsverein.

Podrška kompanije biće usmerena za organizaciju rada mobilnih mamografa u narednom periodu, na teritoriji četiri opštine – Bajina Bašta, Ivanjica, Svilajnac i Ljig, kojim će biti obuhvaćeno više od 2.000 žena starosne dobi od 45 do 69 godina. Pregledi u mobilnim mamografima biće realizovani u periodu od 11. do 24. decembra 2025. godine u Bajinoj Bašti i Ivanjici, i u periodu od 15. do 30. januara 2026. godine u Svilajncu i Ljigu.

Foto Miloš Sovilj

Cilj ove podrške je informisanje žena i celokupnog stanovništva navedenih opština o značaju mamografije za rano otkrivanje raka dojke, kao i unapređenje pristupa dijagnostici. „Kao društveno odgovorna kompanija, posvećeni smo podršci projektima koji doprinose dobrobiti ljudi i unapređenju kvaliteta života. Naše višedecenijsko iskustvo u radu i ukazivanje na značaj prevencije rizika, posebno u oblasti zdravlja, motiviše nas da podržimo ovakve inicijative. Zato smo ponosni što ćemo zajedno sa Institutom “Batut” omogućiti da više od 2.000 žena iz različitih sredina obavi besplatan mamografski pregled, čime pravimo važan korak ka zdravijoj zajednici“, rekla je Svetlana Smiljanić, članica Izvršnog odbora Wiener Stadtische osiguranja.

Mamografski pregledi omogućavaju otkrivanje raka dojke u najranijoj fazi – pre pojave simptoma, kada je uspeh lečenja najveći. Mobilne jedinice, opremljene savremenom tehnologijom i medicinskim osobljem u dve smene, biće stacionirane po dve nedelje u svakoj od navedenih opština. Na ovaj način mamografija postaje dostupna i ženama iz manjih i ruralnih sredina.

„Skrining mamografija u ovoj akciji namenjena je zdravim ženama starosti od 45 do 69 godina iz Bajine Bašte, Ivanjice, Svilajnca, Ljiga i okolnih mesta. Sve žene ove životne dobi imaće priliku da obave pregled u mobilnim mamografima. Pozivi za preglede biće upućivani iz domova zdravlja, a žene će svoj termin moći i samostalno da zakažu putem telefona. Zahvalni smo na podršci kompanije Wiener Stadtische Versicherungsverein i ponosni što zajedno radimo na promociji zdravlja žena i jačanju svesti o značaju redovnog skrininga“, istakla je prof. dr Verica Jovanović, v. d. direktorke Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Foto Miloš Sovilj

Rak dojke predstavlja najčešći maligni tumor po obolevanju i umiranju kod žena u Republici Srbiji. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, u Republici Srbiji je 2023. godine registrovano 4.665 novoobolelih i 1.736 preminulih žena od raka dojke. Stopa obolevanja iznosila je 70,8 na 100.000 žena, dok je stopa umiranja iznosila 20,6 na 100.000.

„Ovi zabrinjavajući podaci dodatno su nas podstakli da se uključimo i podržimo ovu veoma važnu društveno odgovornu kampanju”, istakla je Svetlana Smiljanić, članica Izvršnog odbora Wiener Stadtische osiguranja i dodala da u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i uz lokalnu podršku kompanije Wiener Stadtische osiguranje, realizuje kampanju „S pažnjom prema važnom. Pregledaj se”, sa ciljem podizanja svesti o značaju redovnih pregleda i dostupnosti dijagnostike u očuvanju zdravlja žena.

Wiener Stadtische Versicherungsverein, glavni akcionar Vienna Insurance Group (VIG), u okviru koje posluje domaće Wiener Stadtische osiguranje, posvećena je zajednici i kontinuirano ulaže u projekte koji doprinose dobrobiti društva. U saradnji sa Institutom za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ i uz lokalnu podršku Wiener Stadtische osiguranja, kompanija realizuje kampanju „S pažnjom prema važnom. Pregledaj se” sa ciljem podizanja svesti o značaju redovnih pregleda i dostupnosti dijagnostike u očuvanju zdravlja žena.