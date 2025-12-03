SKUPŠTINA USVOJILA: Izmene Zakona o Vojsci Srbije i Zakon o vojnom obrazovanju
SKUPŠTINA Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o Vojsci Srbije, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika i Zakon o vojnom obrazovanju.
Ovim zakonskim rešenjima, kako se navodi, unapređuje se položaj pripadnika Vojske Srbije i pruža se mogućnost da profesionalni vojnici zasnuju radni odnos na neodređeno vreme nakon isteka prvog ugovora na određeno.
Kako je u načelnoj raspravi o izmenama Zakona o Vojsci Srbije rekao ministar odbrane Bratislav Gašić, po prvi put od uvođenja kategorije profesionalnih vojnika njima bi bilo omogućeno da nezavisno od propisanih godina života, ukoliko potrebe služba zahteva, bez konkursa, budu primljeni na službu u Vojsku Srbije na neodređeno vreme, nakon najmanje tri godine neprekidne službe u svojstvu profesionalnog vojnika po ugovoru na određeno vreme.
Ministar je istakao da je cilj koji se postiže izmenama i dopunama u tom smislu da se obezbedi efikasnija popuna organizacija i funkcionisanja Vojske Srbije i naglasio da se ne menja ništa kada su u pitanju nadležnosti predsednika Republike. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika se obezbeđuje kontinuitet u nesmetanom pružanju zdravstvene zaštite i ostvarivanju svih prava i zdravstvenog osiguranja pripadnika Vojske Srbije.
Zakonom o vojnom obrazovanju izvršeno je neophodno usklađivanje sa republičkim propisima u oblasti obrazovanja uz uvažavanje određenih specifičnosti vojnog obrazovanja, posebno srednjeg vojnog obrazovanja i vaspitanja, njegovog nastavnog plana i programa.
(Tanjug)
Gašić obišao radove u kasarni „Stefan Nemanja" u Raški – veliki projekti u toku!
