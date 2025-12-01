DOK JE VUČIĆ TU PENZIJE ĆE RASTI: Predsednik čestitao penzionerima - Od danas su penzije uvećane za 12,2 odsto

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić tokom posete porodici Janković u selu Tolić kod Mionice govorio o povećanju penzije koje je krenulo od danas.

Predsednik je rekao da će penzioneri penziju uvećanu za 12,2 odsto primiti pre Badnjeg dana.

- Želim da čestitam penzionerima, od danas su penzije uvećane za 12,2 odsto. Tu prvu uvećanu penziju primiće pre Badnjeg dana. Želim im dobro zdravlje, dug život i sledeće godine ćemo takođe gledati da se ponovo raduju - izjavio je Vučić.

Predsednik je ovim još jednom demantovao gnusne glasine koje su širili blokaderi po društvenim mrežama da neće biti novca za isplatu penzija i da on navodno "moli naše najstarije sugrađane da se strpe do drugog kvartala".

On je istakao da novca ima i da će sve penzije biti isplaćene na vreme 4. ili 5. januara pre Božića.

Predsednik je kazao i da je kao što je to bilo 2014. sve bilo jasno.

- Uvek smo na vreme, jasno obaveštavali naše građane o potezima vlade.