POKLON LOKALNOJ ZAJEDNICI – donacija sadnica Botaničkoj bašti Kragujevac
KAO i u godinama do sada, kompanija Forma Ideale nastavlja da podržava zaštitu životne sredine i pošumljavanje širom zemlje.
U trenutku kada kompanija obeležava 30 godina svog postojanja, sadnice su donirane Botaničkoj bašti Kragujevac kao podrška lokalnoj zajednici, ali i zdravijem i zelenijem gradu.
Botaničkoj bašti donirano je više različitih vrsta sadnica, koje su zasađene uz saradnju i podršku zaposlenih Prirodno-matematičkog fakulteta i kompanije Forma Ideale. Zahvaljujući ovoj inicijativi, građani Kragujevca biće bogatiji za sadnice sledećih sorti: Ilex aquifolium, Sorbus torminalis, Sorbus domestica, Pinus Mugo, Picea omorika, Budimka, Petrovača, Kolauara, Lubeničarka, Kaluđerka, Dunja leskovačka, Dunja vranjska.
Kompanija Forma Ideale na ovaj način nastavlja da podiže svest o tome koliko je važno očuvanje prirode, ali i da promoviše ekološki odgovorno poslovanje, posebno u lokalnoj zajednici u kojoj posluju punih 30 godina. Upravo iz tog razloga, kompanija nastavlja da aktivno sprovodi akcije ozelenjavanja gradova u celoj zemlji, dok je, do sada sadnja realizovana u više od 20 gradova.
Osim donacije sadnica, Forma Ideale će nastaviti da aktivno podržava ekološke inicijative i inspiriše svoje zaposlene, ali i sve činioce u društvu da ujedinjeni možemo da dođemo do značajnijih rezultata.
O KOMPANIJI
Forma Ideale je lider u proizvodnji i prodaji pločastog nameštaja u Srbiji i regionu. Razvojni put rastućeg preduzeća rezultat je dobre organizacije, pažljivog planiranja i konstantnog i detaljnog proučavanja zahteva tržišta i odgovaranja na njih.
Forma Ideale se danas svrstava u rang velikih preduzeća, sa oko 1.850 zaposlenih. Proizvodnja se realizuje u tri proizvodna pogona, u Kragujevcu i Majdanpeku, uz primenu najsavremenijih tehnoloških procesa, a proizvodno-logistički prostor se prostire na približno 127.000 m2.
Uspešna tržišna orijentacija i dobra komercijalna politika, omogućile su da kompanija ima vodeću poziciju u Srbiji. Razgranata maloprodajna mreža obuhvata 45 salona (računajući i internet prodavnicu), koji se prostiru na više od 70.000 m2 u gotovo svim većim gradovima u Srbiji.
Tokom punih 30 godina rada proširen je prostor za poslovanje i na svetska tržišta, što je rezultiralo da kompanija Forma Ideale postane jedan od vodećih izvoznika nameštaja u Srbiji. Izvozna strategija Forma Ideale realizuje se plasiranjem robe direktno u 40 zemalja, kao i kroz razgranatu distrubutivnu mrežu u zemlje Evrope, Azije, Afrike i Latinske Amerike.
Inventivan nastup na tržištu, stalna edukacija stručnog kadra, kvalitet ponude i atraktivne cene, ali i odgovoran odnos prema zajednici i okruženju izgradili su prepoznatljiv imidž kompanije, Forma Ideale nije samo kompanija koja se bavi proizvodnjom i prodajom, već je i jedna od vodećih društveno odgovornih kompanija u Srbiji, koja svake godine sve veći procenat profita opredeljuje za tu namenu, brojeći preko 500 donatorskih aktivnosti do sada.
Preporučujemo
VREME DANAS: Padaće kiša
02. 12. 2025. u 00:00
VAŽNO UPOZORENjE ZA VOZAČE, OGLASILI SE "PUTEVI SRBIJE" Poseban oprez na ovim deonicama
01. 12. 2025. u 21:34
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Komentari (0)