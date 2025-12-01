POKLON LOKALNOJ ZAJEDNICI – donacija sadnica Botaničkoj bašti Kragujevac

KAO i u godinama do sada, kompanija Forma Ideale nastavlja da podržava zaštitu životne sredine i pošumljavanje širom zemlje.

Foto Forma Ideale

U trenutku kada kompanija obeležava 30 godina svog postojanja, sadnice su donirane Botaničkoj bašti Kragujevac kao podrška lokalnoj zajednici, ali i zdravijem i zelenijem gradu.

Botaničkoj bašti donirano je više različitih vrsta sadnica, koje su zasađene uz saradnju i podršku zaposlenih Prirodno-matematičkog fakulteta i kompanije Forma Ideale. Zahvaljujući ovoj inicijativi, građani Kragujevca biće bogatiji za sadnice sledećih sorti: Ilex aquifolium, Sorbus torminalis, Sorbus domestica, Pinus Mugo, Picea omorika, Budimka, Petrovača, Kolauara, Lubeničarka, Kaluđerka, Dunja leskovačka, Dunja vranjska.

Foto Forma ideale

Kompanija Forma Ideale na ovaj način nastavlja da podiže svest o tome koliko je važno očuvanje prirode, ali i da promoviše ekološki odgovorno poslovanje, posebno u lokalnoj zajednici u kojoj posluju punih 30 godina. Upravo iz tog razloga, kompanija nastavlja da aktivno sprovodi akcije ozelenjavanja gradova u celoj zemlji, dok je, do sada sadnja realizovana u više od 20 gradova.

Foto Forma ideale

Osim donacije sadnica, Forma Ideale će nastaviti da aktivno podržava ekološke inicijative i inspiriše svoje zaposlene, ali i sve činioce u društvu da ujedinjeni možemo da dođemo do značajnijih rezultata.

O KOMPANIJI

Forma Ideale je lider u proizvodnji i prodaji pločastog nameštaja u Srbiji i regionu. Razvojni put rastućeg preduzeća rezultat je dobre organizacije, pažljivog planiranja i konstantnog i detaljnog proučavanja zahteva tržišta i odgovaranja na njih.

Forma Ideale se danas svrstava u rang velikih preduzeća, sa oko 1.850 zaposlenih. Proizvodnja se realizuje u tri proizvodna pogona, u Kragujevcu i Majdanpeku, uz primenu najsavremenijih tehnoloških procesa, a proizvodno-logistički prostor se prostire na približno 127.000 m2.

Uspešna tržišna orijentacija i dobra komercijalna politika, omogućile su da kompanija ima vodeću poziciju u Srbiji. Razgranata maloprodajna mreža obuhvata 45 salona (računajući i internet prodavnicu), koji se prostiru na više od 70.000 m2 u gotovo svim većim gradovima u Srbiji.

Tokom punih 30 godina rada proširen je prostor za poslovanje i na svetska tržišta, što je rezultiralo da kompanija Forma Ideale postane jedan od vodećih izvoznika nameštaja u Srbiji. Izvozna strategija Forma Ideale realizuje se plasiranjem robe direktno u 40 zemalja, kao i kroz razgranatu distrubutivnu mrežu u zemlje Evrope, Azije, Afrike i Latinske Amerike.

Inventivan nastup na tržištu, stalna edukacija stručnog kadra, kvalitet ponude i atraktivne cene, ali i odgovoran odnos prema zajednici i okruženju izgradili su prepoznatljiv imidž kompanije, Forma Ideale nije samo kompanija koja se bavi proizvodnjom i prodajom, već je i jedna od vodećih društveno odgovornih kompanija u Srbiji, koja svake godine sve veći procenat profita opredeljuje za tu namenu, brojeći preko 500 donatorskih aktivnosti do sada.