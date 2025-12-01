Društvo

UMERENO OBLAČNO, DO 13 STEPENI: Vremenska prognoza za ponedeljak, 31. novembar

01. 12. 2025. u 00:05

U toku dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Vetar slab, promenljiv,koji će samo na istoku Srbije biti umeren do jak, zapadni.

Foto: Tanjug/S.A.

Uveče i u toku noći se po kotlinama i u nizijama ponovo očekuje mestimično stvaranje magle i niske oblačnosti.

Temperaturama od minus tri do 13 stepeni.

Vreme u Beogradu

U Beogradu na širem području grada moguća magla ili niska oblačnost, koja se može zadržavati i u delu prepodneva. U toku dana malo do umereno oblačno sa sunčanim periodima.

Najviša dnevna temperatura oko 10 stepeni.

Prognoza za naredne dane

U utorak malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, osim u mestima gde će se jutarnja magla zadržati veći deo dana. Uz nešto više oblačnosti slaba kiša u severnim i zapadnim krajevima zemlje.

Zatim do kraja perioda umereno do potpuno oblačno i toplije vreme.
U sredu južnije od Save i Dunava mestimično sa kišom, a narednih dana tek ponegde sa slabom kišom, dok se u većini mesta očekuje suvo vreme.

