BLAČNO I HLADNO, PONEGDE SA KIŠOM, TOKOM NOĆI ZAHLAĐENJE I SNEG: Vremenska prognoza za sredu, 26. novembar

В.Н.

26. 11. 2025. u 00:05

PRETEŽNO oblačno i hladnije, ujutro i pre podne mestimično s kišom, a posle podne i uveče kiša se očekuje uglavnom u južnim i jugoistočnim, a u toku noći ponegde i u centralnim krajevima.

Tanjug/AP Photo/Emrah Gurel

Duvaće umeren zapadni i severozapadni vetar, a na jugu ujutro i pre podne južni i jugozapadni vetar, posle podne u slabljenju.

Jutarnja temperatura će biti od 3 do 11 stepeni, najviša dnevna od 7 stepeni na severu do 14 na jugoistoku.

U toku noći temperatura u daljem padu, na zapadu i jugozapadu, kao i u planinskim predelima južne Srbije sneg.

Vreme u Beogradu

Pretežno oblačno i hladnije, ujutro i delom pre podne s kišom uz umeren zapadni i severozapadni vetar, koji će posle podne biti u slabljenju.
Temperatura u toku dana će biti bez većeg kolebanja, od 6 do 8 stepeni, uveče u daljem padu.

Prognoza za narednih sedam dana

U četvrtak i petak oblačno i hladnije vreme, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača.

Susnežica i sneg ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije uz lokalno formiranje manjeg snežnog pokrivača.

Najmanje padavina očekuje se na severu, gde će u četvrtak biti uglavnom suvo.
U subotu postepeni prestanak padavina.

Od nedelje uglavnom suvo uz delimično razvedravanje i postepeni porast temperature.

