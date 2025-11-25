AKO STE NASLEDILI IMOVINU, A SAČEKAO VAS JE POREZ: Ovo je detaljan vodič kako da izmirite sve obaveze

BEZ obzira na to da li ste nasledili nekretninu, novac, vozilo ili neku drugu vrednost, ključno je da znate svoje obaveze kako biste izbegli eventualne komplikacije.

Foto D. Milovanović

Nasleđivanje ne predstavlja samo prenos imovine, ono obuhvata porodičnu istoriju, uspomene i osećaj pripadnosti. Ipak, uz emocionalnu dimenziju dolaze i konkretne obaveze, među kojima je jedna od najvažnijih porez na nasleđe i poklon, uređen Zakonom o porezima na imovinu.

Bez obzira na to da li ste nasledili nekretninu, novac, vozilo ili neku drugu vrednost, ključno je da znate svoje obaveze kako biste izbegli eventualne komplikacije. U nastavku se nalaze najvažnije informacije.

Ko je obveznik i šta podleže oporezivanju?

Poreski obveznik je svako fizičko lice. Ako imate prebivalište u Srbiji, obveznik ste za svu nasleđenu imovinu, bez obzira na to gde se nalazi. Nerezidenti, s druge strane, plaćaju porez samo na imovinu koju naslede na teritoriji Srbije.

Predmet oporezivanja obuhvata širok spektar imovine, među kojima su:

- nepokretnosti (stan, kuća, zemljište),

- pravo trajnog korišćenja parking mesta,

- gotovina, štedni ulozi i bankarski depoziti,

- digitalna imovina,

- prava intelektualne svojine,

- polovna motorna vozila, plovila i vazduhoplovi,

- druge pokretne stvari.

Kako se podnosi prijava?

Poreska obaveza počinje da važi onog dana kada rešenje o nasleđivanju postane pravosnažno. Dalja procedura zavisi od toga ko je vodio ostavinski postupak.

1. Kada nema obaveze podnošenja prijave

Ako je ostavinu vodio javni beležnik i on sastavio rešenje, naslednik ne mora ništa da podnosi Poreskoj upravi. Beležnik prosleđuje dokumentaciju katastru, a zatim katastar Poreskoj upravi.

2. Kada morate sami da podnesete prijavu

Ako postupak nije sproveden pred javnim beležnikom, sami podnosite poresku prijavu Poreskoj upravi. Koristi se obrazac PPI-3, uz koji se prilaže pravosnažno rešenje o nasleđivanju.

Prijava se može podneti lično, poštom nadležnoj filijali Poreske uprave ili elektronski putem portala e-Porezi.

Koliki je porez i kako se računa?

Osnovicu čini tržišna vrednost imovine na dan nastanka poreske obaveze. Od te vrednosti može se odbiti iznos dugova i troškova koje naslednik mora da plati iz nasleđene imovine.

Poreska stopa zavisi od stepena srodstva sa ostaviocem:

1,5% – naslednici drugog naslednog reda (bračni drug ako nema dece sa ostaviocem, roditelji, braća, sestre i njihovi potomci).

2,5% – naslednici trećeg i daljih naslednih redova, kao i lica bez srodstva (babe, dede, ujaci, stričevi, tetke i njihovi potomci).

Nakon obrade prijave, Poreska uprava izdaje rešenje sa utvrđenim iznosom poreza, koji se mora platiti u roku od 15 dana od prijema rešenja.

Zakon predviđa i određene slučajeve oslobađanja od plaćanja ovog poreza.

Detaljne informacije o uslovima, dokumentaciji, stopama i izuzecima možete pronaći u Poreskom informatoru „Porez na nasleđe i poklon“, na zvaničnom sajtu Poreske uprave Republike Srbije, u sekciji „Vaš poreznik“.

(Biznis Kurir/Biznis Telegraf)

BONUS VIDEO