VEČERAS U PONOĆ OBAVEZNO POGLEDAJTE U NEBO: Pred praznik Svetog Jovana Milostivog veruje se da se svaka želja ispunjava

SUTRA , 25. novembra, Srpska pravoslavna crkva obeležava praznik Svetog Jovana Milostivog, patrijarha Aleksandrijskog, poznatog po svojoj dobroti, milosrđu i čovekoljublju. Iako je u crkvenom kalendaru označen crnim slovom, praznik se slavi kao neradan dan i predstavlja dan kada treba biti posebno pažljiv prema ljudima oko sebe, pomagati onima u nevolji i pokazivati milost.

Foto: reprint TV Novosti

Ko je bio Sveti Jovan Milostivi?

Sveti Jovan Milostivi rođen je krajem šestog veka na Kipru, u kneževskoj porodici, i od detinjstva je vaspitavan u duhu hrišćanstva. Ostao je rano bez žene i dece, a život je posvetio dobročinstvu, zaštiti nemoćnih i borbi protiv nepravde. Ime “Milostivi” dobio je zbog svoje upornosti da se zabranjuje progon onih koji nisu sledili hrišćanstvo i zbog svoje neiscrpne dobrote prema svim ljudima, bez obzira na veru, rasu ili nacionalnost.

Za vreme svog desetogodišnjeg mandata kao patrijarh Aleksandrijski, Sveti Jovan se snažno zalagao protiv progona jeretika i nehrišćana. Govorio je da će Bog suditi svima, dok je ljudima na zemlji zadatak da prihvate jedni druge i da se rukovode dobrotom. Njegove reči o dobroti i praštanju ostale su upamćene kroz vekove:

"Ako želiš blagorodstva, ne traži ga u krvi, već u dobrodetelji, jer dobrota je pravo blagorodstvo."

Prema predanju, Sveti Jovan je bio poznat i po tome što nije odbijao nikoga ko je tražio pomoć, čak ni ljude koji su bili pogrešno optuženi ili odbačeni. Jednog dana ga je posetila žena koja je tvrdila da su je lažno optužili da nije devica. Iako su ga savetovali da je ne primi, on je rekao:

"Ako ja nju sada ne primim, kako ću na kraju tražiti od Boga da mene primi k Njemu?"

Ovaj gest postao je simbol njegove neiscrpne dobrote i saosećanja, a njegov život primer kako se u svakodnevnom životu treba rukovoditi ljubaznošću i milosrđem.

Sveti Jovan Milostivi umro je 620. godine u izgnanstvu na Kipru, bežeći pred naletom Persijanaca koji su napali Vizantiju. Čak i u tim teškim trenucima, on je isticao da se neprijatelju ne treba svetiti, već se treba držati pravila iz Novog zaveta:

"Ko tebe kamenom, ti njega hlebom."

Zbog svega što je učinio i zbog svog stava prema ljudima, Sveti Jovan Milostivi se smatra svetiteljem dobrote i milosrđa. Zbog toga se na današnji dan veruje da je izuzetno važno biti milostiv prema svima koji traže pomoć. Ako ste ljuti na nekoga ili ste u svađi, praznik Svetog Jovana Milostivog savetuje oproštaj, jer se veruje da će on doneti višestruko blagostanje, sreću i ukloniti zlo iz vašeg života.

Foto: Milena Anđela, Petar Milošević

Sveti Jovan Milostivi - običaji i verovanja

Postoji i običaj koji se vezuje za ponoć uoči praznika: veruje se da, ako tada izađete napolje, pogledate u nebo i zamislite želju koja se tiče vaše sreće, ona će vam se ostvariti. Ovaj običaj simbolizuje nadu, pozitivnu energiju i veru u dobrotu, ali i podseća da se Sveti Jovan Milostivi svojim životom rukovodio verom, ljubavlju i milosrđem.

Praznik Svetog Jovana Milostivog u sebi nosi tri ključna učenja:

Dobročinstvo i milost: Na ovaj dan treba biti milostiv prema svima koji traže pomoć i rukovoditi se dobrotom u svakodnevnom životu.

Praštanje: Važno je oprostiti onima koji su vas povredili ili uvredili, jer se veruje da oproštaj donosi sreću i blagostanje.

Ostvarivanje želja: Prema narodnom verovanju, u ponoć uoči praznika treba pogledati u nebo i zamisliti želju, koja će se, uz pomoć dobrih dela i vere, ostvariti.

Sveti Jovan Milostivi je, osim što je bio patrijarh, uzor ljudskosti i dobrote, i primer kako se svaki dan treba živeti sa ljubaznošću prema bližnjima. Njegov život i danas inspiriše vernike da neguju saosećanje, pomažu potrebitima i šire dobrotu u svetu. Obilježavanje ovog praznika nije samo čin tradicije, već i podsećanje na univerzalne vrednosti milosrđa, oproštaja i nesebičnog pomaganja.

(Kurir)