ODLUKA MINISTARSTVA PROSVETE: Đaci Pete gimnazije uskoro u matičnoj školi
MINISTARSTVO prosvete saopštilo je danas da je izmeštanje učenika Pete beogradske gimnazije u OŠ "Isidora Sekulić" i OŠ "Radojka Lakić" privremeno i da će oni u najkraćem mogućem roku biti ponovo u svojoj matičnoj školi.
Kako se navodi u saopštenju, ministarstvo je navelo da održavanje nastave i regularno funkcionisanje škole nema alternativu i ocenilo da svakim danom neodržavanja nastave i protesta Peta beogradska gimnazija gubi na ugledu, a da je procedura povratka u matičnu školu poznata i jasna.
"Poređenje sa nekim drugim gimnazijama je apsolutno neprihvatljivo. Svakim danom neodržavanja nastave i protesta Peta beogradska gimnazija gubi na ugledu i zbog toga uspostavljanje redovnog nastavnog procesa u toj školi nema alternativu. Protesti i održavanje napetosti i nepoverenja svako ne idu u prilog normalizaciji nastave i bržem povratku učenika u školu i predstavlja pokušaj destabilizacije obrazovnog sistema", naveli su iz ministarstva.
Takođe, ocenjeno je da je potrebno da se obezbede adekvatni sanitarni i drugi uslovi u zgradi škole i samim tim bezbedan povratak dece u objekat matične škole,
U saopštenju se dodaje da je neophodno da se obrazovni proces odvoji od politike, kao i da je bilo kakvo organizovanje koje ometa rad nadležnih službi i zaposlenih nije u interesu učenika.
"Zajednički cilj i interes je da se što pre normalizuje nastavni proces u Petoj beogradskoj gimnaziji, kako bi mogli legalno i legitimno da se konstituišu organi škole i nastavi sprovođenje započetog javnog konkursa za izbor novog direktora škole", istakli su iz Ministarstva.
