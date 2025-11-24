PONOVO ĆE VEJATI U SRBIJI: Ovog dana stiže jače pogoršanje vremena
DANAŠNjE jutro u većem delu Srbije osvanulo je vedro i vrlo hladno, u većini mesta uz mraz.
U nastavku dana biće osetno toplije, uz dosta sunca. Maksimalna temperatura biće od 8 do 14, u Beogradu do 12 stepeni. Prema kraju dana očekuje se naoblačenje, a tokom noći u Vojvodini i na jugozapadu Srbije očekuje se i kiša, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Od sutra se očekuje uticaj snažnog ciklona sa centralnog Mediterana, uz veoma izražena južna strujanja. Košava će imati olujne udare, a na jugu Banata jugoistočni vetar imaće udare od 100 km/h.
Očekuje se jače naoblačenje, a tokom večeri i noći biće kiše i pljuskova.
Maksimalna temperatura biće i do 18 stepeni, samo u Negotinskoj Krajini hladnije, temperatura do 8 stepeni.
Inače, ciklon će se svojim centrom premeštati sa severnog Jadrana preko Panonske nizije.
Od srede se očekuje svežije i vrlo promenljivo vreme, povremeno sa kišom, na planinama sa snegom.
Novi ciklon ovog puta sa centralnog Mediterana premeštaće se južnijom putanjim preko južnog dela Jadrana, pa će za sobom povući osetno hladniju vazdušnu masu, koja će preko našeg područja prodrati preko Panonske nizije.
Vetar će biti u skretanju na severozapadni.
U četvrtak i petak dalji pad temperature vazduha, a susnežica i sneg očekuju se ponegde i u nižim predelima.
U periodu od utorka do petka ponegde se očekuju i veće količine padavina.
Za vikend malo toplije.
(Telegraf)
BONUS VIDEO: SNEG NA JABUCI USRED MAJA: Nestvarni prizori u Srbiji
Preporučujemo
STIŽE ARKTIČKA „OLUJA VEKA“! Tri evropska regiona posebno na udaru, poznat tačan datum
23. 11. 2025. u 16:24
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)