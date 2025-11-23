"GLEDAM KAKO NIČE TIRŠOVA 2" Razmišljanje jednog Beograđanina - "Da li je moguće? Studenti medicine ustali su protiv vlasti koja ovo gradi..."

STICAJEM okolnosti, pre nekoliko dana, vraćajući se iz Kliničkog centra Srbije (hvala Bogu zdravstveno je sve u redu) pešice sam silazio niz Deligradsku ulicu ka auto-putu da sačekam gradski autobus, naveo je prepričavajući svoje iskustvo jedan Beograđanin.

"Nekako spontano, začuđen sa onim što sam video, na uglu ulica dr Jovana Subotića i Deligradske na jednoj od zgrada Medicinskog fakulteta bio je raširen transparent od strane studenata, ostao još od blokada.

Stajao sam u čudu i osvrtao se levo i desno. Praktično na samo nekoliko koraka gradi se, i to već u velikom građevinskom zamahu, nova dečija klinika nazvana Tiršova 2. Lako se da videti sa mesta gde sam stajao, a i sa auto-puta, koliko je to već impresivna građevina, koja je dobila svoje obrise, i da se grubi građevinski radovi privode kraju. Stotine radnika sa žutim šlemovima kretalo se obavljajući svoje poslove, a kranovi su rotirali prenoseći građevinski materijal.

Očekuje se da u toku iduće godine ova klinika bude završena, zgrada je tako planski napravljena da može da primi najsavremeniju medicinsku opremu koja je trenutno na raspolaganju medicini kao struci. Mnogi medicinski stručnjaci van Srbije već pominju da će Tiršova 2 biti ubedljivo najbolja dečija klinika ne samo na Balkanu, nego u ovom delu Evrope. Nesporno je i evidentno da je odluku o podizanju ovog neophodnog i kapitalnog zdravstvenog objekta, donela sadašnja vlast koja će i objekat da završi i pusti u funkciju.

Ali ne lezi vraže, okrenem glavu na levo i posmatram zgrade Beogradskog Medicinskog fakulteta, kao i studente koji su sada ulazili i izlazili iz njih.

Sam postavih sebi pitanje, da li je moguće da su skoro godinu dana studenti izvršili blokadu svog Medicinskog fakulteta odbijajući da idu na nastavu i to kao svesni akademski građani, zarad nekih "viših" ciljeva. Osnovni cilj ovih blokadera u stvari je samo paravan, koji su im podmetnuli podstrekači i ideolozi, a to je promena ove "korumpirane vlasti". Dok su sedeli u toplim amfiteatrima i aulama zgrada fakulteta koji su blokirali, uživajući u svim đakonijama koje su neštedimice dobijali od "dobrodušnih sponzora", vodeći bezpredmetne rasprave i diskusije, preko uspostavljenih nekakvih plenuma, šta su njihove oči mogle da vide?

Oči svih tih studenata gledale su svaki dan kako po hladnoći, kiši, ili paklenoj vrućini stotine radnika grade najimpozantniju bolnicu u ovom delu Evrope i to bolnicu koju finansira ova država, koju vodi ova vlast.

Gledali su kako raste jedno ogromno zdanje u kome će raditi stotine lekara i drugog medicinskog osoblja i gde bi po svakoj razumnoj logici stvari mnogi od njih, posle završetka studija, trebalo da rade.

Ali, na žalost, po njih same studenti medicine ustali su protiv vlasti koja ovo gradi i rešili, iz nekog samoubilačkog inata, da više ne studiraju.

Razmišljajući o svemu ovome, i o tome kako su njihove oči, iz toplih blokiranih zgrada, punih stomaka i stolova ića i pića, ovo gledale , ali razum nije.

O tome šta su tada o sebi razmišljali studenti, a bogami i većina njihovih profesora, to na žalost, po nas buduće njihove pacijente, ostaje u njihovim glavama.

Krenuli su , od ove akademske godine (izgubivši prethodnu), studenti na fakultet, profesori da predaju, Tiršova 2 biće puštena iduće godine, vlast protiv koje su se oni borili, i dalje je vlast, i čeka regularne demokratske izbore.

Nama, običnim građanima, ostaje samo da sutradan, kada budemo dolazili kod lekara, ako je mlađi, izokola se raspitujemo da nije iz ove generacije, jer ipak za svaki slučaj...

U autobusu sam nastavio razmišljanje o tome da će mnogi posle završenih studija medicine poželeti da odu u inostranstvo, normalno na Zapad. Tamo ih očekuje takozvana nostrifikacija diploma, a tamošnji poslodavci su vrlo rigorozni, i prvo će proveriti da li su iz blokaderskog perioda, kako studentskog, a možda i iz srednjoškolskog.

Autobus mi je stigao na odredište, pa sam prestao o ovome da razmišljam, uzgred budi rečeno, i ja sam završio fakultet u rekordnom roku, sada je moderno reći državni, ali ne medicinski", naveo je ovaj Beograđanin.