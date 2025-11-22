Društvo

SNEG STIŽE I U BEOGRAD: Danas nas očekuje pravo zimsko vreme u Srbiji

Novosti online

22. 11. 2025. u 00:00

VREME u Srbiji danas oblačno i hladno, mestimično sa kišom, u brdsko planinskim predelima i sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a sneg se ponegde očekuje i u nižim predelima severne, zapadne i centralne Srbije.

СНЕГ СТИЖЕ И У БЕОГРАД: Данас нас очекује право зимско време у Србији

Foto: D. Balšić

Na krajnjem jugu i istoku će se zadržati malo toplije vreme, a temperature će se kretati od nula do šest stepeni, na istoku i krajnjem jugu do 13 stepeni.

Vreme u Beogradu

Oblačno i hladno, povremeno sa kišom i susnežicom, a u višim delovima grada, kao i na području Avale i Kosmaja i sa snegom, a najviše dnevna temperatura biće oko tri stepena.

Vreme narednih dana

Sledeće nedelje biće toplije uz prolazna naoblačenja sa kišom, na visokim planinama sa snegom.

(Sputnjik)

