SNEG STIŽE I U BEOGRAD: Danas nas očekuje pravo zimsko vreme u Srbiji
VREME u Srbiji danas oblačno i hladno, mestimično sa kišom, u brdsko planinskim predelima i sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a sneg se ponegde očekuje i u nižim predelima severne, zapadne i centralne Srbije.
Na krajnjem jugu i istoku će se zadržati malo toplije vreme, a temperature će se kretati od nula do šest stepeni, na istoku i krajnjem jugu do 13 stepeni.
Vreme u Beogradu
Oblačno i hladno, povremeno sa kišom i susnežicom, a u višim delovima grada, kao i na području Avale i Kosmaja i sa snegom, a najviše dnevna temperatura biće oko tri stepena.
Vreme narednih dana
Sledeće nedelje biće toplije uz prolazna naoblačenja sa kišom, na visokim planinama sa snegom.
(Sputnjik)
