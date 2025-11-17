Društvo

HLADNI TALAS STIŽE U SRBIJU: Promena već večeras - Najpre kiša i grmljavina

В.Н.

17. 11. 2025. u 08:13

U SRBIJI će danas iznad većeg dela zemlje biti malo i umereno oblačno, toplo i vetrovito, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, a na istoku se ujutro očekuju magla i niska oblačnost, koja će se zadržati duže u toku dana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

ХЛАДНИ ТАЛАС СТИЖЕ У СРБИЈУ: Промена већ вечерас - Најпре киша и грмљавина

Foto: N: Živanović

Duvaće umeren i jak južni vetar, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno i sa olujnim udarima, dok će se najniža temperatura kretati od 2 do 13 stepeni, a najviša od 17 do 24, u Negotinskoj Krajini oko 10 stepeni.

Uveče i u toku noći očekuje se jače naoblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak severozapadni uz osetan pad temperature.

Vremenska prognoza za Beograd

I u Beogradu će biti umereno oblačno, toplo i vetrovito uz umeren, povremeno i jak južni vetar i uz uglavnom suvo vreme, s najnižom temperaturom od 9 do 13, a najvišom oko 21 stepen.

Uveče i tokom noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom uz skretanje vetra na umeren i jak severozapadni i osetan pad temperature.

Vremenska prognoza za narednih sedam dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 24. novembra, u utorak i sredu očekuje se oblačno i osetno hladnije vreme. U utorak na severu, a u sredu na zapadu Srbije očekuje se prestanak padavina, dok će u ostalim krajevima padati kiša, koja će u planinskim predelima jugozapadne i zapadne Srbije u utorak brzo preći u sneg uz formiranje snežnog pokrivača.

Na jugu i jugoistoku zemlje kiša će biti obilnija, u većini mesta od 30 do 60 mm, a na području Kosova i Metohije lokalno i više od 80 mm kiše. Od četvrtka će biti umereno do potpuno oblačno i toplije, povremeno sa kišom, koja se u petak i nedelju očekuje u većini krajeva, dok će u ostalim danima biti uglavnom suvo.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DENVER JE UZDRMAN! Nikola Jokić dobio vesti koje nije želeo da čuje

DENVER JE UZDRMAN! Nikola Jokić dobio vesti koje nije želeo da čuje