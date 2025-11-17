HLADNI TALAS STIŽE U SRBIJU: Promena već večeras - Najpre kiša i grmljavina

U SRBIJI će danas iznad većeg dela zemlje biti malo i umereno oblačno, toplo i vetrovito, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, a na istoku se ujutro očekuju magla i niska oblačnost, koja će se zadržati duže u toku dana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Foto: N: Živanović

Duvaće umeren i jak južni vetar, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno i sa olujnim udarima, dok će se najniža temperatura kretati od 2 do 13 stepeni, a najviša od 17 do 24, u Negotinskoj Krajini oko 10 stepeni.

Uveče i u toku noći očekuje se jače naoblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak severozapadni uz osetan pad temperature.

Vremenska prognoza za Beograd

I u Beogradu će biti umereno oblačno, toplo i vetrovito uz umeren, povremeno i jak južni vetar i uz uglavnom suvo vreme, s najnižom temperaturom od 9 do 13, a najvišom oko 21 stepen.

Uveče i tokom noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom uz skretanje vetra na umeren i jak severozapadni i osetan pad temperature.

Vremenska prognoza za narednih sedam dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 24. novembra, u utorak i sredu očekuje se oblačno i osetno hladnije vreme. U utorak na severu, a u sredu na zapadu Srbije očekuje se prestanak padavina, dok će u ostalim krajevima padati kiša, koja će u planinskim predelima jugozapadne i zapadne Srbije u utorak brzo preći u sneg uz formiranje snežnog pokrivača.

Na jugu i jugoistoku zemlje kiša će biti obilnija, u većini mesta od 30 do 60 mm, a na području Kosova i Metohije lokalno i više od 80 mm kiše. Od četvrtka će biti umereno do potpuno oblačno i toplije, povremeno sa kišom, koja se u petak i nedelju očekuje u većini krajeva, dok će u ostalim danima biti uglavnom suvo.