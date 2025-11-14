SLEDI NAM NEZAPAMĆENI VREMENSKI ŠOK: Oborićemo rekord iz 1929. godine?
MAGLA će se danas još ponegde duže zadržati na severu Bačke i Banata, u delu Timočke Krajine, na Kosovu i Metohiji, kao i po pojedinim kotlinama na jugozapadu Srbije. Ali, u toku dana u većini mesta biće pretežno sunčano vreme, a temperatura će biti u porastu u odnosu na prethodne dane. Ipak, ono što sledi u nedelju pravi je šok za sve i preti da obori temperaturni rekord još iz 1929. godine.
- U subotu (15.11.) ujutro će biti hladno, mestimično sa slabim mrazem i maglom, koja će postati ređa pojava u odnosu na prethodne dane. Uglavnom se očekuje u Timočkoj Krajini, gde će se zadržati i pre podne, a u delovima Vojvodine, po kotlinama i dolinama reka pojava magle biće sporadična i pretežno ograničena na jutarnje sate - navodi RHMZ.
U toku dana, dalje navode, biće pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče uz malu do umerenu oblačnost. Duvaće slab, na severu Vojvodine povremeno i umeren vetar južnih smerova. Najniža temperatura od -2 do 7 °C, a najviša od 13 stepeni u Timočkoj Krajini do 22 stepena u zapadnoj i centralnoj Srbiji. U toku noći u Vojvodini ponegde slaba kratkotrajna kiša.
A u nedelju slede neverovatna 23 stepena. Prema arhivskim podacima, 23°C je izmereno u Beogradu u novembru 1929. godine. Ako temperatura u nedelju bude stepen viša, i ovaj rekord biće oboren.
- U nedelju (16.11) retka (izolovana) pojava jutarnje magle, uglavnom u Timočkoj Krajini i po kotlinama. U toku dana pretežno sunčano i toplo, u većini mesta sa maksimalnom temperaturom od 19 do 23 stepena, samo će na istoku Srbije biti hladnije - navodi RHMZ.
U ponedeljak (17.11.) promenljivo biće oblačno sa sunčanim periodima, veći deo dana i dalje toplo uz pojačanje južnog vetra. Posle podne i uveče vetar u skretanju na umeren i jak severozapadni, temperatura u osetnijem padu, a lokalno se očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom.
Od utorka u celoj Srbiji sledi hladnije vreme.
(Telegraf)
