RASPISAN KONKURS ZA STIPENDIRANJE 300 NAJBOLJIH STUDENATA: Zahtev se podnosi jednostavno - ovo su uslovi koje kandidat treba da ispunjava

FOND za mlade talente raspisao je konkurs kojim se obezbeđuje 300 stipendija za studente postdiplomskih studija iz Srbije na vodećim svetskim univerzitetima, a prijave su otvorene na portalu eUprava do 25. novembra.

Foto: Profimedia

Iz Kancelarije za IT i eUpravu navode da se stipendije odnose na studente drugog i trećeg stepena studija na inostranim univerzitetima i važe za školsku 2025/26. godinu, a podnošenje zahteva je i ove godine dostupno na Portalu eUprava u okviru usluge eTalenti.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović istakao je da je ova usluga na Portalu potpuno besplatna i da je jedini preduslov da se kandidati koji podnose zahtev za stipendiju prijave mobilnom aplikacijom ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

- Velika prednost za studente i ove godine je da nisu u obavezi da dolaze u Srbiju kako bi potpisali Ugovor o stipendiranju. Sada imaju mogućnost, pored davanja ovlašćenja za potpis ugovora, da sami potpišu ugovor kvalifikovanim elektronskim potpisom ili potpisom u klaudu - rekao je Jovanović.

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice, kao i da imaju prebivalište odnosno boravište u Republici Srbiji.

Pored toga, kandidati ne smeju biti stariji od 27 godina ukoliko su studenti studija drugog stepena, odnosno od 29 godina ako su studenti studija trećeg stepena do datuma raspisivanja konkursa.

Neophodno je da su kandidati upisani na godinu studija drugog ili trećeg stepena na vodećim svetskim univerzitetima u školskoj 2025/2026. godini i da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku osnovnih akademskih studija.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: NAKON TRIJUMFA: Evo šta je rekao fudbaler Crvene zvezde - Tebo Učena