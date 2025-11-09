NE U HRVATSKU BEZ PREKE POTREBE: Udruženje "Zavičaj" povodom učestalih napada na Srbe u Hrvatskoj
POVODOM učestalih napada na Srbe u Hrvatskoj oglasilo se Udruženje izbeglih, raseljenih i doseljenih lica "Zavičaj".
Saopštenje koje je potpisao predsednik Upravnog odbora Udruženja Nenad Abramović prenosimo u celosti:
- Povodom učestalih napada na srpski narod i srpske državljane u Republici Hrvatskoj zadnjih dana od strane formalnih i neformalnih proustaških organizacija najoštrije osuđujemo te događaje.
Kao što znate prošle nedelje napadnuti su učesnici na manifestaciji SKD Prosvjeta "Dani srpske kulture" u Splitu i Zagrebu, a juče je bio planiran napad na mlade srpske džudiste u Rijeci koji je na na svu sreću sprečen.
Najoštrije osuđujemo ove napade i proustašku histeriju prema srpskom
narodu.
Pozivamo Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije da izda preporuku srpskim državljanima da bez preke potrebe ne putuju u Republiku Hrvatsku zbog svoje bezbednosti.
Pozivamo i vlast u Republici Srbiji da kroz diplomatsko delovanje i kroz organizacije za zaštitu ljudskih prava zaštiti naš narod u Hrvatskoj koji je ionako
malobrojan i bez mogućnosti da kreira bilo kakve promene u političkom životu Hrvatske napadan i šikaniran, omalovažavan i koji se nalazi u izuzetno teškom položaju.
Ovi sramni događaji pokazuju još jednom da je Republika Hrvatska baštini vrednosti NDH i na njihovim principima odgaja i indoktrinira svoju omladinu koje je ovih dana prezentovana u punom kapacitetu - zaključuje se u saopštenju.
Preporučujemo
VUČIĆ: "Pozitivno se ocenjuju samo Srbi koji služe hrvatskim interesima"
08. 11. 2025. u 19:56
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)