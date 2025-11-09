NE U HRVATSKU BEZ PREKE POTREBE: Udruženje "Zavičaj" povodom učestalih napada na Srbe u Hrvatskoj

POVODOM učestalih napada na Srbe u Hrvatskoj oglasilo se Udruženje izbeglih, raseljenih i doseljenih lica "Zavičaj".

Saopštenje koje je potpisao predsednik Upravnog odbora Udruženja Nenad Abramović prenosimo u celosti:

- Povodom učestalih napada na srpski narod i srpske državljane u Republici Hrvatskoj zadnjih dana od strane formalnih i neformalnih proustaških organizacija najoštrije osuđujemo te događaje.

Kao što znate prošle nedelje napadnuti su učesnici na manifestaciji SKD Prosvjeta "Dani srpske kulture" u Splitu i Zagrebu, a juče je bio planiran napad na mlade srpske džudiste u Rijeci koji je na na svu sreću sprečen.

Najoštrije osuđujemo ove napade i proustašku histeriju prema srpskom

narodu.

Pozivamo Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije da izda preporuku srpskim državljanima da bez preke potrebe ne putuju u Republiku Hrvatsku zbog svoje bezbednosti.

Pozivamo i vlast u Republici Srbiji da kroz diplomatsko delovanje i kroz organizacije za zaštitu ljudskih prava zaštiti naš narod u Hrvatskoj koji je ionako

malobrojan i bez mogućnosti da kreira bilo kakve promene u političkom životu Hrvatske napadan i šikaniran, omalovažavan i koji se nalazi u izuzetno teškom položaju.

Ovi sramni događaji pokazuju još jednom da je Republika Hrvatska baštini vrednosti NDH i na njihovim principima odgaja i indoktrinira svoju omladinu koje je ovih dana prezentovana u punom kapacitetu - zaključuje se u saopštenju.