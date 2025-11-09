U SRBIJU STIŽE NOVI TALAS PADAVINA: Na udaru ciklona sa Jadrana prvo ovi delovi

DANAŠNjI dan samo kratkotrajno će doneti predah.

Foto Shutterstock

Pravo jesenje vreme u Srbiji. Prethodnih dana visiinski ciklon doneo je Srbiji kišu, višim planinama sneg. Vrlo obilne padavine zahvatile su istok i jugoistok Srbije, gde je lokalno palo i do 80 litara kiše po kvadratnom metru. Na mnogim lokacijama u ovom delu Srbije za dva dana palo je kiše koliko u proseku padne za mesec do dva dana. Na području Leskovca lokalno je bilo i urbanih poplava.

Biće oblačno i tmurno. Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se oko 10 stepeni, na Kopaoniku je 4°C.

Maksimalna temperatura biće danas od 12 stepeni na zapadu do 18 na jugoistoku, u Beogradu do 13°C.

Inače, Srbija će danas i sutra biti pod uticajem ciklona, koji će se sa centralnog Mediterana naredna dva dana premeštati preko južnog Jadrana dalje na istok.

Već popodne na jugozapadu, a tokom večeri i noći i u ostalim predelima Srbije sa Jadrana novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

U ponedeljak kišovito, povremeno sa pljuskovima.

Makismalna temperatura biće od 8 na zapadu do 14 na jugoistoku Srbije, u Beogradu oko 10°C. Ovo su ujedno i prosečne temperature za ovo doba godine.

Već u ponedeljak kraje dana i uveče na severu Vojvodine prestanak padavina i razvedravanje.

U utorak prestanak padavina i razvedravanje do kraja dana i u ostalim predelima Srbije, dok će na severu Vojvodine biti vedro. Ovo će biti uvod u stabilizaciju vremena pod utricajem osetnijeg porasta vazdušnog pritiska, usled jačanja anticiklna sa severozapada.

Od srede dosta sunca,a očekuje se i porast temperatura.

(Telegraf)