U SRBIJU STIŽE NOVI TALAS PADAVINA: Na udaru ciklona sa Jadrana prvo ovi delovi
DANAŠNjI dan samo kratkotrajno će doneti predah.
Pravo jesenje vreme u Srbiji. Prethodnih dana visiinski ciklon doneo je Srbiji kišu, višim planinama sneg. Vrlo obilne padavine zahvatile su istok i jugoistok Srbije, gde je lokalno palo i do 80 litara kiše po kvadratnom metru. Na mnogim lokacijama u ovom delu Srbije za dva dana palo je kiše koliko u proseku padne za mesec do dva dana. Na području Leskovca lokalno je bilo i urbanih poplava.
Biće oblačno i tmurno. Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se oko 10 stepeni, na Kopaoniku je 4°C.
Maksimalna temperatura biće danas od 12 stepeni na zapadu do 18 na jugoistoku, u Beogradu do 13°C.
Inače, Srbija će danas i sutra biti pod uticajem ciklona, koji će se sa centralnog Mediterana naredna dva dana premeštati preko južnog Jadrana dalje na istok.
Već popodne na jugozapadu, a tokom večeri i noći i u ostalim predelima Srbije sa Jadrana novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima.
U ponedeljak kišovito, povremeno sa pljuskovima.
Makismalna temperatura biće od 8 na zapadu do 14 na jugoistoku Srbije, u Beogradu oko 10°C. Ovo su ujedno i prosečne temperature za ovo doba godine.
Već u ponedeljak kraje dana i uveče na severu Vojvodine prestanak padavina i razvedravanje.
U utorak prestanak padavina i razvedravanje do kraja dana i u ostalim predelima Srbije, dok će na severu Vojvodine biti vedro. Ovo će biti uvod u stabilizaciju vremena pod utricajem osetnijeg porasta vazdušnog pritiska, usled jačanja anticiklna sa severozapada.
Od srede dosta sunca,a očekuje se i porast temperatura.
(Telegraf)
