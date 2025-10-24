Društvo

ZA VIKEND SE POMERA SAT: Spavaćemo jedan sat duže - počinje zimsko računanje vremena

В. Н.

24. 10. 2025. u 09:46

LETNjE računanje vremena u 2025. godini završava se u nedelju, 26. oktobra u 3 sata, tako što se vreme u 3 sata računa kao 2 sata, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale.

ЗА ВИКЕНД СЕ ПОМЕРА САТ: Спаваћемо један сат дуже - почиње зимско рачунање времена

Foto Pixabay free images

Na osnovu Zakona o računanju vremena, kazaljke na satu se pomeraju jedan sat unazad.

Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu 2026. godine.

(Tanjug)

