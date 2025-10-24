ZA VIKEND SE POMERA SAT: Spavaćemo jedan sat duže - počinje zimsko računanje vremena
LETNjE računanje vremena u 2025. godini završava se u nedelju, 26. oktobra u 3 sata, tako što se vreme u 3 sata računa kao 2 sata, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale.
Na osnovu Zakona o računanju vremena, kazaljke na satu se pomeraju jedan sat unazad.
Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu 2026. godine.
(Tanjug)
