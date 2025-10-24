ZA VIKEND SE POMERA SAT: Spavaćemo jedan sat duže - počinje zimsko računanje vremena

MINISTAR kulture Nikola Selaković izjavio je večeras u Novom Pazaru da je Sveti Sava bio i ostao naš prvi putevoditelj, temelj duhovnog podviga i merilo svakog našeg dela i pregnuća i dodao da je iz savinog podviga izraslo i izniklo svetosavlje kao jasna odrednica srpskog pravoslavnog naroda kao put ka jedinstvu, slobodi i pravdi i kao zavet žrtve koja se prinosi za dobro bližnjih, za ponos precima i zalog potomcima.