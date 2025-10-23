BEOGRAD BI MOGAO DA BUDE OKOVAN SNEGOM: Stiže zahlađenje sa severa
KAKO je naveo prognostičar Ivan Ristić, IRIE model najavljuje solidnu kišu, u centralnoj i južnoj Srbiji ponegde i do 60mm od petka do utorka
Dolazi stabilizacija vremena i manji porast temperatura krajem oktobra i početkom novembra.
Nakon toga uočljivo je kružno kretanje na dijagramima krajem prve i tokom druge dekade novembra, što ukazuje najverovatnije na prodor hladnog vazduha sa severa ili severoistoka, kaže Ristić u objavi na Fejsbuku.
- Svaki prodor hladnog vazduha sa severa ili severoistoka u novembru može da uslovi osim jačeg zahlađenja i snežne padavine i u nižim predelima - stoji u objavi.
Za sada još uvek ostaje termin za prve snežne padavine u Beogradu oko 24. novembra, mada MJO indeks ga prognozira i ranije, zaključuje Ristić.
(Alo)
