BEOGRAD BI MOGAO DA BUDE OKOVAN SNEGOM: Stiže zahlađenje sa severa

V.N.

23. 10. 2025. u 09:04

KAKO je naveo prognostičar Ivan Ristić, IRIE model najavljuje solidnu kišu, u centralnoj i južnoj Srbiji ponegde i do 60mm od petka do utorka

БЕОГРАД БИ МОГАО ДА БУДЕ ОКОВАН СНЕГОМ: Стиже захлађење са севера

Dolazi stabilizacija vremena i manji porast temperatura krajem oktobra i početkom novembra.

Nakon toga uočljivo je kružno kretanje na dijagramima krajem prve i tokom druge dekade novembra, što ukazuje najverovatnije na prodor hladnog vazduha sa severa ili severoistoka, kaže Ristić u objavi na Fejsbuku.

- Svaki prodor hladnog vazduha sa severa ili severoistoka u novembru može da uslovi osim jačeg zahlađenja i snežne padavine i u nižim predelima - stoji u objavi.

Za sada još uvek ostaje termin za prve snežne padavine u Beogradu oko 24. novembra, mada MJO indeks ga prognozira i ranije, zaključuje Ristić.

