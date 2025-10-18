APEL GRAĐANIMA! Danas je dobrovoljna akcija davanja krvi u prostorijama Crvenog Krsta u Sremskoj Mitrovici

IZ Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici obavestili su da će danas biti održana dobrovoljna akcija davanja krvi u prostorijama Crvenog Krsta za povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu između Sremske Mitrovice i Jarka.

Foto: Shutterstock

Akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana od 8.30 do 13.00 časova.

U prevrtanju autobusa koji je prevozio radnike firme "Healthcare", na putu Sremska Mitrovica - Jarak juče oko 14.45 časova, poginule su tri, a povređeno je oko 83 osobe, od kojih je 35 hospitalizovano.

Povređeni su prevezeni u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica radi ukazivanja lekarske pomoći, saopšteno je ranije iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici.

Razlog prevrtanja autobusa za sada je nepoznat.

