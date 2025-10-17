OČEKUJE NAS I DO 55 DANA MINUSA: Ledena zima pred nama - detaljna vremenska prognoza
OČEKUJEMO između 30 i 55 dana sa negativnim temperaturama, kao i 5 do 15 takozvanih ledenih dana kada ni tokom dana temperatura neće prelaziti nulu - rekao je Goran Mihajlović, pomoćnik direktora RHMZ-a, govoreći o prvim prognozama za predstojeću zimu.
Iako je jesen tek počela, meteorolozi već nagoveštavaju ozbiljnije zahlađenje tokom zime. Prema prvim analizama, zima pred nama mogla bi biti hladnija od prethodnih, a jedan od glavnih "krivaca" mogao bi biti prirodni klimatski fenomen El Ninjo, koji trenutno menja atmosferu iznad Tihog okeana i time potencijalno utiče i na vremenske prilike u Evropi i na Balkanu.
- Kada govorimo o zimi, svakako je rano za detaljne prognoze. Međutim, ono što za sada možemo reći jeste da će srednja sezonska temperatura biti nešto iznad proseka, otprilike za 1 stepen. Ipak, to ne znači da neće biti hladnih perioda - ističe Mihajlović za "Blic TV" .
Prema njegovim rečima, očekuje se da će tokom zime biti između 30 i 55 dana kada će minimalna temperatura biti ispod nule, kao i 5 do 15 takozvanih ledenih dana - dana kada ni maksimalna dnevna temperatura neće preći 0°C.
Padavine bi, prema prognozama, trebalo da budu u granicama višegodišnjeg proseka – između 110 i 160 mm za celu sezonu.
- Prethodnih godina smo imali vrlo malo snega, naročito u nižim predelima poput Beograda i Vojvodine. Ove zime bi, uz hladne periode, mogli da očekujemo i umerene količine snega - dodao je Mihajlović.
Promena vremena već za vikend
Već za kraj ove nedelje očekuje nas pogoršanje vremena - kiša i pad temperature, pre svega na jugu i jugoistoku Srbije. U centralnim krajevima padavine se očekuju krajem dana u petak i tokom noći ka suboti, dok bi sever zemlje, naročito Vojvodina, mogao proći bez većih padavina.
Od ponedeljka se očekuju sveža, hladna jutra, ali i blagi porast dnevnih temperatura, uz umeren jugoistočni vetar.
I "La Ninja" se pita
Osim El Ninja, vremenske prilike bi mogao dodatno da oblikuje i fenomen La Ninja, koji je trenutno u formiranju. Reč je o suprotnom klimatskom obrascu, koji takođe utiče na globalne atmosferske procese.
- Ukoliko se La Ninja formira, njen uticaj će se svakako osetiti, ne samo u Evropi, već i kod nas - naglašava Mihajlović.
Za konkretnije prognoze ipak ćemo morati da sačekamo još nekoliko nedelja, ali jedno je sigurno - zima 2025/2026. će biti hladnija od prethodnih.
(Blic)
BONUS VIDEO: "ARENA" ZAGRMELA: Evo kako je Saša Obradović dočekan po povrtaku u Crvenu zvezdu
Preporučujemo
OD OVOG DANA OČEKUJE NAS MRAZ: Najnovija prognoza za vikend i predstojeću sedmicu
16. 10. 2025. u 15:52
ŠOK PROGNOZA DO KRAJA OKTOBRA: Evo šta stiže u Srbiju
16. 10. 2025. u 14:07
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)