OČEKUJE NAS I DO 55 DANA MINUSA: Ledena zima pred nama - detaljna vremenska prognoza

OČEKUJEMO između 30 i 55 dana sa negativnim temperaturama, kao i 5 do 15 takozvanih ledenih dana kada ni tokom dana temperatura neće prelaziti nulu - rekao je Goran Mihajlović, pomoćnik direktora RHMZ-a, govoreći o prvim prognozama za predstojeću zimu.

Foto: Jovana Švedić

Iako je jesen tek počela, meteorolozi već nagoveštavaju ozbiljnije zahlađenje tokom zime. Prema prvim analizama, zima pred nama mogla bi biti hladnija od prethodnih, a jedan od glavnih "krivaca" mogao bi biti prirodni klimatski fenomen El Ninjo, koji trenutno menja atmosferu iznad Tihog okeana i time potencijalno utiče i na vremenske prilike u Evropi i na Balkanu.

- Kada govorimo o zimi, svakako je rano za detaljne prognoze. Međutim, ono što za sada možemo reći jeste da će srednja sezonska temperatura biti nešto iznad proseka, otprilike za 1 stepen. Ipak, to ne znači da neće biti hladnih perioda - ističe Mihajlović za "Blic TV" .

Foto: Tanjug

Prema njegovim rečima, očekuje se da će tokom zime biti između 30 i 55 dana kada će minimalna temperatura biti ispod nule, kao i 5 do 15 takozvanih ledenih dana - dana kada ni maksimalna dnevna temperatura neće preći 0°C.

Padavine bi, prema prognozama, trebalo da budu u granicama višegodišnjeg proseka – između 110 i 160 mm za celu sezonu.

- Prethodnih godina smo imali vrlo malo snega, naročito u nižim predelima poput Beograda i Vojvodine. Ove zime bi, uz hladne periode, mogli da očekujemo i umerene količine snega - dodao je Mihajlović.

Foto: Tanjug/AP

Promena vremena već za vikend

Već za kraj ove nedelje očekuje nas pogoršanje vremena - kiša i pad temperature, pre svega na jugu i jugoistoku Srbije. U centralnim krajevima padavine se očekuju krajem dana u petak i tokom noći ka suboti, dok bi sever zemlje, naročito Vojvodina, mogao proći bez većih padavina.

Od ponedeljka se očekuju sveža, hladna jutra, ali i blagi porast dnevnih temperatura, uz umeren jugoistočni vetar.

Foto: Tanjug/AP

I "La Ninja" se pita

Osim El Ninja, vremenske prilike bi mogao dodatno da oblikuje i fenomen La Ninja, koji je trenutno u formiranju. Reč je o suprotnom klimatskom obrascu, koji takođe utiče na globalne atmosferske procese.

- Ukoliko se La Ninja formira, njen uticaj će se svakako osetiti, ne samo u Evropi, već i kod nas - naglašava Mihajlović.

Za konkretnije prognoze ipak ćemo morati da sačekamo još nekoliko nedelja, ali jedno je sigurno - zima 2025/2026. će biti hladnija od prethodnih.

(Blic)

