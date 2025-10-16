TEMPERATURA U NAGLOM PADU: Detaljna prognoza do kraja meseca

DO kraja oktobra očekuje se promenljivo jesenje vreme sa padavinama dok je krajem meseca moguće novo zahlađenje.

Foto: M. Anđela/K. Mihajlović

U Srbiji će danas jutro biti hladno po kotlinama jugozapadne i južne Srbije sa kratkotrajnom maglom. U toku dana iznad većeg dela pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno i relativno toplo, osim na istoku Srbije, gde će pre podne i sredinom dana biti oblačno. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od nule do sedam, a najviša od 15 do 20 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

- Uveče i tokom noći postepeno naoblačenje s juga, koje će na jugu i jugozapadu Srbije ponegde usloviti slabu kišu. U petak pretežno oblačno, akiša će se sa jugozapada i juga Srbije do kraja dana i u toku noći ka suboti proširiti i na većinu ostalih krajeva, dok će se u većem delu Vojvodine zadržati suvo. U subotu na severu promenljivo oblačno, u ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde s kišom, posle podne i uveče prestanak padavina, a tokom noći i razvedravanje - navodi RHMZ i dodaje:

- Od nedelje do srede jutra pretežno vedra i hladna, u toku dana pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost, a od ponedeljka i malo toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području. U sredu posle podne i uveče na severu i zapadu, a u toku noći i u četvrtak i u ostalim krajevima naoblačenje, ponegde sa kišom.

Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu najnoviju prognozu za naredne dane u kojoj ističe da nas čeka suvo vreme do petka, a zatim do nedelje na jugoistoku regiona biće kiše.

- Od utorka promena sinoptike i otopljenje tako da će posle 23. oktobra biti relativno toplo, ali nestabilno. Zahlađenje je moguće pred sam kraj meseca. Do petka promenjljivo oblačno i suvo uz slab vetar, biće relativno sveže uz maksimume od 12 do 18 stepeni Celzijusovih. U petak sa jugoistoka će se širiti uticaj ciklona nad Jonskim morem te će nablačenje sa kišom prvo zahvatiti Crnu Goru, jug, jugoistok i centralne predele Srbije dok će u toku noći zahvatiti u jugoistok Srbije - napisao je Čubrilo i dodao:

Vreme do kraja meseca

- Najviše kiše će biti nad Crnog Gorom često i preko 35 mm taloga, dok će najmanje kiše biti na severu Srbije do pet mm. Od petka do ponedeljka relativno hladno uz maksimume od sedam do 14 stepeni Celzijusa. Od utorka se očekuje promena vazdušnih strujanja uz otopljenje i lokalne nestabilnosti.

- Do oko 30.10. trenutno stoji signal za relativno toplo vreme, dok je zatim moguće pogoršanje i zahlađenje. Kao sto sam toliko puta do sada napomenuo, svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode.

(Kurir)