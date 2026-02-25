Nesreće

HOROR NA NOVOM BEOGRADU: Kamion se kretao rikvercom i usmrtio ženu

Новости онлине

25. 02. 2026. u 09:57

NA NOVOM Beogradu danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubila ženska osoba, saznaju "Novosti".

FOTO: Depositphotos

Do nesreće je došlo jutros oko 9 časova u ulici Antifašističke borbe na Novom Beogradu kada je kamion, kretajući se unazad, oborio starije žensko lice, starosti između 70 i 80 godina.

Hitna pomoć mogla je samo da konstatuje smrt žene.

Uviđaj je u toku.

