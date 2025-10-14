UMERENO OBLAČNO, TEMPERATURA DO 18 STEPENI: Vremenska prognoza za sredu, 15. oktobar

POSLE hladnog jutra tokom dana umereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima, naročito u južnim predelima, dok će se temperature kretati u rasponu od 3 do 18 stepeni.

Foto Tanjug

Duvaće slab vetar, uglavnom severnih pravaca.

Vreme u Beogradu

Hladno jutro, tokom dana biće umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, slab, severni vetar i najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.

Vreme narednih dana

Suvo vreme zadržaće se do petka kada se očekuje naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima.

U nedelju i ponedeljak biće suvo, a nove padavine se očekuju od utorka, kao i manji pad temperature.