STIŽE ZAHLAĐENJE: Hladna vazdušna masa iz Rusije spustiće temperaturu - od ovog dana vreme se menja

IZNAD većeg dela Evrope preovladava snažan anticiklon, odnosno polje visokog pritiska, čiji se centar nalazi nad severozapadom Evrope.

Ovaj sistem deluje i na vreme u Srbiji, a zbog njega cikloni i oblačnost sa padavinama ne mogu sa Atlantika da prodru unutar evropskog kopna i do Srbije. Istovremeno, snažan ciklon nalazi se nad istokom Evrope i Rusijom, uz vrlo hladnu vazdušnu masu. Snažan ciklon nalazi se i nad zapadom Mediterana.

U Srbji će do četvrtka biti umereno toplo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Maksimalna temperatura biće od 15 do 20 stepeni.

To su ujedno i prosečne temperature za ovo doba godine.

Ovih dana veoma hladna vazdušna masa već je preplavila istočnu Evropu, dok se topla i dalje nalazi nad Mediteranom.

Ciklon sa juga Mediterana i Jonskog mora u četvrtak će Srbiji sa juga doneti naoblačenje, a već u noći ka petku na jugu se očekuje i kiša.

U petak i subotu kiša i pljuskovi očekuju se širom Srbije, naročito na jugu i istoku, dok će na krajnjem severu i zapadu biti suvo.

Ciklon će sa severoistoka povući hladnu vazdušnu masu, pa će u petak biti relativno hladno.

Maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni.

Dakle, petak i subota doneće Srbiji pravo jesenje vreme.

Stabilizacija u nedelju, ali već u utorak novo pogoršanje, da bi nakon toga usledila stabilizacija vremena i porast temperatura.

