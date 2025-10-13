I ove godine „Čistoća“ obara sve rekorde na „Danu otvorenih vrata“

JAVNO komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Beograd je proteklog vikenda još jednom oborilo sve rekorde kada je reč o broju posetilaca na tradicionalnoj manifestaciji „Dan otvorenih vrata“.

Foto: JKP ,,Gradska čistoća“

U nedelju 12. oktobra kapije preduzeća bile su ponovo otvorene za mališane svih uzrasta i njihovu pratnju.

U obezbeđenom krugu direkcije preduzeća na adresi Mije Kovačevića 4 beogradski predškolci i školarci, sa svojim roditeljima, starateljima, bakama, dekama, vaspitačima i nastavnicima imali su priliku da uživaju u edukativnoj eko-radionici, ali i u čuvenoj pozorišnoj predstavi „Reciklosaurusi“, kao i da se druže sa zaposlenima koji neumorno brinu o čistoći grada.

Klinci i klinceze su posebno uživali u vožnji svojih omiljenih vozila kojima preduzeće održava higijenu prestoničkih ulica

Mališani su učestvovali u interaktivnoj ekološkoj radionici sa svojim omiljenim drugarom Čistkom, koji ih je podučavao o tome zašto je reciklaža važna i kako se pravilno sortira otpad. Čistko im je takođe, na zabavan način, uz igru i mini-takmičenje, objasnio šta su to reciklabili, koje vrste reciklabila postoje, kako se sortira recklabilni otpad i čemu nam reciklaža služi.

Na ovaj način najmlađi sugrađani su dobili priliku da svoja novostečena znanja o važnosti reciklaže, ekologije i značaju zaštite životne sredine dodatno unaprede, kao i da ih sa svojim roditeljima u budućnosti u svojim domovima i primenjuju.

Beogradski mališani su o ekološkim temama uz muziku i druženje učili i od Nikolice Čistilice i njegovih drugara, vesele kompanije Reciklosaurusa, Staklosaurusa, Papirosaurusa, Plastikosaurusa i Metalosaurusa. Njih je uspešno, kroz modernu bajku, oživela trupa dečijeg pozorišta „Hajde, obraduj dan!“ .

Sa posebnim oduševljenjem deca Beograda su uživala u vožnji smećaraca, kamiona, cisterni, elektro-trotineta, elektro-čistilica, kao i u omiljenoj Amfibiji, vozilu kojim se sa vode i zemlje suzbijaju komarci.

Takođe, imali su priliku da se druže za zaposlenima, kao i da vide kako se specijalnim vozilima i mašinama peru sudovi za odlaganje komunalnog otpada.

JKP „Gradska čistoća“ će i u budućnosti nastaviti da organizuje omiljenu manifestaciju beogradskih školaraca i predškolaraca, koji će i u narednim godinama kroz druženje, igru i duh solidarnosti učiti na najefikasniji način o značaju ekologije, reciklaže i očuvanja životne sredine.