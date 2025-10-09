Društvo

PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

09. 10. 2025. u 18:27

ZEMLjOTRES magnitude 3,4 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je u četvrtak, 9. oktobra 2025. godine u 17:41 časova, na području Jadranskog mora.

Foto: Novosti

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.643 i dužine 19.04 između Italije i Albanije.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)

