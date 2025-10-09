PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES magnitude 3,4 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je u četvrtak, 9. oktobra 2025. godine u 17:41 časova, na području Jadranskog mora.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.643 i dužine 19.04 između Italije i Albanije.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
