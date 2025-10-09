SUNCE VIRI KROZ OBLAKE: Vremenska prognoza za četvrtak, 9. oktobar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: A. Stevanović/Tanjug

VREME U SRBIJI

Pretežno sunčano vreme, osim u brdsko-planinskim predelima južne Srbije gde će biti umereno oblačno, dok će se temperature kretati od pet do 20 stepeni.

Novo prolazno naoblačenje koje će sredinom dana zahvatiti Vojvodinu, u drugom delu dana proširiće se i na ostale krajeve, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se uveče i tokom noći ponegde u severnim, zapadnim i centralnim predelima zemlje.

VREME U BEOGRADU

Pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje u drugom delu dana koje će tokom noći usloviti slabu kratkotrajnu kišu.

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura biće oko 18 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Idućih sedam dana u Srbiji se očekuje promenljivo oblačno vreme i toplije, u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu od 17 do 20 stepeni.

Prolazno naoblačenje, tek ponegde sa slabom kišom, očekuje se uveče u severnim krajevima, a tokom noći ka petku, u petak ujutru i pre podne u ostalim predelima zemlje.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta