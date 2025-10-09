SUNCE VIRI KROZ OBLAKE: Vremenska prognoza za četvrtak, 9. oktobar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Pretežno sunčano vreme, osim u brdsko-planinskim predelima južne Srbije gde će biti umereno oblačno, dok će se temperature kretati od pet do 20 stepeni.
Novo prolazno naoblačenje koje će sredinom dana zahvatiti Vojvodinu, u drugom delu dana proširiće se i na ostale krajeve, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se uveče i tokom noći ponegde u severnim, zapadnim i centralnim predelima zemlje.
VREME U BEOGRADU
Pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje u drugom delu dana koje će tokom noći usloviti slabu kratkotrajnu kišu.
Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura biće oko 18 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Idućih sedam dana u Srbiji se očekuje promenljivo oblačno vreme i toplije, u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu od 17 do 20 stepeni.
Prolazno naoblačenje, tek ponegde sa slabom kišom, očekuje se uveče u severnim krajevima, a tokom noći ka petku, u petak ujutru i pre podne u ostalim predelima zemlje.
(sputnikportal.rs)
