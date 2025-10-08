(MAPE) STIŽE LEDENI VAZDUH IZ RUSIJE: Od ovog dana očekujte neobično hladno vreme i sneg

U NAREDNIM danima očekuje se postepeno poboljšanje vremena, ali i dalje uz hladne noći, piše meteorolog Marko Čubrilo na društvenoj mreži Fejsbuk.

Foto: Novosti

Za vikend će maksimalne dnevne temperature biti prijatnije, dok se u utorak može desiti novi “udar” hladnog vazduha iz Rusije, što bi polovinom meseca moglo doneti neobično hladne dane i potencijalne padavine, pa i sneg u višim predelima.

Do tada, visinski ciklon nad istokom Evrope će polako slabiti, a ka regionu će jačati uticaj anticiklona. Ipak, već danas i sutra moguće su prolazne padavine — danas uglavnom na jugoistoku, a sutra uveče i na severu. Vetar će biti umeren, na istoku regiona sa jačim udarima severnog vetra, a duž Jadrana se može pojaviti i bura.

Najhladnije će biti na istoku regiona, sa maksimumima oko +11 °C, dok će na zapadu dnevni temperaturni vrh dostići i do +19 °C.

Od petka se očekuje stabilnije vreme — vetar će oslabiti, jutra će biti veoma hladna, uz temperature od 0 do +8 °C, što mestimično može dovesti i do prizemnog mraza. Tokom dana biće prijatnije, sa maksimumima od +16 do +22 °C.

Svi meteorološki modeli sada okrenu uvagu ka 14. oktobru, kada se očekuje uvođenje novog hladnog vazduha iz Rusije praćenog razvojem sekundarne ciklogeneze nad jugoistokom Sredozemlja. To najavljuje mogući period neobično hladnog vremena — sa povremenim padavinama, a na planinama i snegom.

Ono što nas može spasiti jeste moguće postepeno otopljenje nakon 22. oktobra, ali ne kao rezultat stabilnog anticiklona, već pod uticajem Atlantika i ciklona nad centralnom Evropom.

U narednih desetak dana ostajemo u relativno hladnom režimu, a nakon 14. oktobra — verovatno i u jačem plimu niskih temperatura.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć