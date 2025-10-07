KANCELARIJA ZA IT I EUPRAVU: Apel medijima da se ne koriste lažnim i obmanjujućim naslovima

POVODOM pojedinih naslova u medijima da je na otvarnju Kuće eUprave i kreativno-inovativnog, multifunkcionalnog i digitalnog centra Ložionica predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić izjavio da će zaposleni u data centrima ići u „aps“, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu oštro osuđuje ovakav vid vesti i naslova koji ima za cilj obmanu, zastrašivanje javnosti kao i zaposlenih koji rade u data centrima u Beogradu i Kragujevcu.

Foto: L. Lazarević

Naime, predsednik Aleksandar Vučić je tokom obilaska Kuće eUprave govorio o sajber napadima na državnu i javnu infrastrukturu koja je zadesila pojedine institucije tokom ove godine.

On je istakao da je važno da se prenese poruka da su podaci koji se čuvaju u Državnom data centru bezbedniji u odnosu na one koji pojedine institucije skladište u sopstvenim sistemima rečenicom: „Nije problem, neće da drže u data centru, ali ćete da budete uhapšeni ako budemo imali blackout kao što su imali Španija, Češka i svi ostali, a niste pohranili podatke u data centru. Samo ih to obavestite i recite im unapred – desi li nam se da ceo dan ili dva dana ne bude električne energije, desi li im se bilo šta na sličan način, svi će da budu uhapšeni. Samo im to recite, zato što imamo na vreme mogućnost jer podaci u data centru i sve što čuvamo pružaju mnogo veću zaštitu nego što oni mogu kroz svoje softverske sisteme da zaštite.“

Državni data centar u Kragujevcu predstavlja najbezbednije mesto za čuvanje podataka u Republici Srbiji i jedan je od najsavremenijih u ovom delu Evrope i prvi u istočnoj i jugoistočnoj Evropi sa sertifikatom EN 50600 klase 4. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu kontinuirano unapređuje i nadzire bezbednosne protokole u data centrima u Beogradu i Kragujevcu, sa ciljem da obezbedi najviši nivo zaštite podataka građana i spreči moguće bezbednosne rizike.