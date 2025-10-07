OSNOVANA FONDACIJA "SVETA PETKA": Episkop osečkopoljski i baranjski Heruvim nastavlja misiju Svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog
U PONEDELjAK 6. oktobra, u Klubu "Tolstoj" u Beogradu, održan je inicijalni sastanak Upravnog saveta fondacije „Sveta Petka”.
Sastanku su prisustvovali Njegovo preosveštenstvo Episkop osečkopoljski i baranjski G. G. Heruvim, direktor Banke Poštanska štedionica g. Bojan Kekić, predsednik Zajedničkog veća opština g. Dejan Drakulić, savetnik potpredsednika Vlade Republike Srbije g-đa Katarina Pavičić, direktor Laptop Centra g. Stevica Kujundžić, direktor Muzeja „Nikola Tesla” g-đa Ivona Jevtić- izabrani i imenovani članovi Upravnog saveta Fondacije i magistar politikologije i doktorand MGIMO g-đa Danica Stanisavljević, koja je izabrana za upravnicu Fondacije.
Sastanku je prisustvovala i savetnik potpredsednika Vlade g-đa Sandra Mališić. Za člana Upravnog saveta Fondacije izabran je i akademik prof. dr Darko Tanasković, ugledni srpski filolog, orijentalista i diplomata, koji je, nažalost, bio sprečen da prisustvuje samom konstituisanju Fondacije ali je isto sa radošću i entuzijazmom pozdravio, najavljujući svoj aktivni angažman u njenom daljem radu.
Fondacija „Sveta Petka” će raditi u okvirima Eparhije osečkopoljske i baranjske SPC. Ona je izraz pastirsko-misionarske brige ove Eparhije o srpskoj pravoslavnoj omladini istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema. Mladi, đaci i studenti, biće u centru njene haritativne delatnosti.
„Sveta Petka” svoj humanitarni i nadasve čovekoljubivi karakter ističe kroz svoje proklamovane ciljeve: osnaživanje duhovnih vrednosti, očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta srpske omladine, te promociju obrazovanja kao temelja svake zajednice. Fondacija će svoje blagočestive ciljeve postizati kroz organizaciju različitih obrazovnih programa i dečijih radionica, kroz svoj bogat duhovni i kulturni program i blisku saradnju sa Crkvom, pre svega Eparhijom osečkopoljskom i baranjskom u okviru koje će i delovati. Planirana je i dodela stipendija talentovanim učenicima i studentima kako bi im se omogućilo kvalitetno obrazovanje kakvo najbolji zaslužuju.
Kroz svoje ciljeve i zadatke, „Sveta Petka” će značajno doprineti razvoju i jačanju srpske zajednice u Hrvatskoj. Njen cilj je da se nastavi misija Svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog među našim narodom istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema i da se učvrste duhovne vrednosti koje su iz te misije i kroz Bogomoljački pokret Svetog Vladike proistekle.
Brigom o srpskoj omladini van matice i osnaživanjem njenog osećaja pripadnosti Otadžbini, Fondacija brine o budućnosti svog naroda, Crkve i države.
