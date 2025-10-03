RHMZ HITNO UPOZORAVA! Nevreme ne staje, evo šta Srbiju očekuje večeras

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje za područje južne, centralne i istočne Srbije na obilnu kišu, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć sneg.

Foto GZS

- Obilne padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, gde se u većini mesta se očekuje novih 30 do 50 milimetara, lokalno i preko 60 milimetara kiše. Posle podne i uveče postepeno slabljenje intenziteta padavina- objavljeno je na sajtu RHMZ-a.

U svim delovima Srbije danas će biti oblačno i hladno sa kišom, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. RHMZ je izdao upozorenje za brdsko-planinske predele južne i istočne Srbije na sneg.

- Danas u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije oblačno i hladno sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Očekuje se novih 10 do 20 centimetra, lokalno i 30 centimetara, pa će u višim planinskim predelima ukupno biti i preko 60 centimetara snega- navodi se u saopštenju.

