RHMZ HITNO UPOZORAVA! Nevreme ne staje, evo šta Srbiju očekuje večeras
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje za područje južne, centralne i istočne Srbije na obilnu kišu, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć sneg.
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje južne, centralne i istočne Srbije na obilnu kišu, dok je u brdsko-planinskim predelima moguć sneg.
- Obilne padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, gde se u većini mesta se očekuje novih 30 do 50 milimetara, lokalno i preko 60 milimetara kiše. Posle podne i uveče postepeno slabljenje intenziteta padavina- objavljeno je na sajtu RHMZ-a.
U svim delovima Srbije danas će biti oblačno i hladno sa kišom, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. RHMZ je izdao upozorenje za brdsko-planinske predele južne i istočne Srbije na sneg.
- Danas u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije oblačno i hladno sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Očekuje se novih 10 do 20 centimetra, lokalno i 30 centimetara, pa će u višim planinskim predelima ukupno biti i preko 60 centimetara snega- navodi se u saopštenju.
BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)