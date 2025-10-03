"NEMAMO STRUJU DVA DANA" Meštani Golije ne pamte veći sneg u oktobru - veliki sneg pada u Srbiji
Na pojedinim delovima Golije, sneg koji neprekidno pada duže od 24 sata dostigao je visinu od 70 centimetara, kaže za Tanjug Milojica Veličković, meštanin ove planine.
- Ja ne pamtim da je u oktobru pao ovoliki sneg. Počeo je da pada u sredu uveče i tada se već zadržavao po drveću i livada. Juče su se zabeleli i putevi, a jutros ga ima i do 70 centimetara. Napadalo je u visinu do pola kola - kaže Milojica.
Prema njegovim rečima, ako sneg ovako nastavi da pada, put Odvraćenica - Duga Poljana će ubrzo biti neprohodan.
- Iz Ivanjice čekamo dolazak čistača. Obično oko 10 sati dođu zajedno, ali ja ne mislim da će biti u stanju da očisti ovo sa kamionima, da će morati da pošalje teške mašine. Dva dana nismo imali struje u kući, jer je sneg prekrio solarne panele", kaže Veličković.
I Mučanj "okovan" snegom
Kako se vidi na snimku koji je Rina objavila, planina Mučanj "okovana" je snegom, a grane pod teretom skroz su se spustile do kolovoza i otežavaju saobraćaj.
- Neverovatni snimci snega pod planinom Mučanj, Ivanjica. Meštani sela Maskova prinuđeni da se terenskim vozilima probijaju do svojih kuća - piše RINA.
RHMZ Upozorenje
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se i danas očekuju obilne padavine na području južne, centralne i istočne Srbije, kao i sneg u brdovitim i planinskim područjima južne i istočne Srbije.
Pred Srbijom je oblačno i hladno vreme sa kišom, osim na severozapadu Vojvodine, gde će se zadržati suvo vreme.
Obilne padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, gde se u većini mesta se očekuje novih 30 do 50 mm, lokalno i preko 60 mm kiše.
