POBEDA U PRVOM SVETSKOM RATU BILA VAŽNA ZA OPSTANAK SRPSKOG NARODA: Predavanje "Okupacija Srbije i planovi Centralnih sila" u KCNS
GOVOREĆI o značaju Prvog svetskog rata za sudbinu celokupnog srpskog naroda, istoričar SRĐAN Graovac je na predavanju "Okupacija Srbije i planovi Centralnih sila" u Kulturnom centru Novog Sada, naglasio da su u tom periodu mnogi važni događaji, poput okupacije Srbije 1915–1918. godine, ostali u senci velikih bojeva (Cer, Kolubara, Kajmakčalan,..) po kojima se taj ratni period urezao u kolektivnu svest srpskog naroda.
Fokus svog izlaganja Graovac je stavio na političke planove Centralnih sila, Austrougarske, Bugarske i Nemačke, za Srbiju tokom okupacije. Uporedo je analizirao karakter okupacionih uprava (Austrougarske i Bugarske) i posledice koje je srpski narod u tom periodu pretrpeo. Na samom kraju, Graovac je podvukao da su upravo ti planovi Centralnih sila, koji su podrazumevali bugarizaciju i denacionalizaciju srpskog naroda, bili najbolji pokazatelj koliko su borba i izvojevana pobeda u Prvom svetskom rartu bile esencijalno važne za goli opstanak srpskog naroda.
Čitavo predavanje istoričara Srđana Graovca "Okupacija Srbije i planovi Centralnih sila", može se pogledati na Jutjub kanalu Kulturnog centra Novog Sada.
