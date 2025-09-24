PRIČE KOJE SE NE GOVORE, VEĆ ŠAPUĆU: "Monaški kuvar" na televiziji Newsmax Balkans - svake nedelje od 9 časova, repriza subotom
Dokumentarni serijal „Monaški kuvar”, u produkciji „Novosti“, vodi vas iza kapija pravoslavnih manastira, u svet tišine, vere, rada i molitve, gde kuvanje postaje duhovni čin.
Upoznajte monaški način života i ishrane, od pripreme posnih jela do prazničnih trpeza koje odišu smirenjem i jednostavnošću. Serijal donosi recepte i priče koje hrane ne samo telo, već i dušu - ukuse večnosti, sakrivene u svakodnevici monaškog života.
U nastavku serijala upoznajemo vas sa ocem Simeonom i sestrom Anom, koji su se zamonašili nakon 65 godina braka. Posetićemo i neke od najlepših svetinja u regionu - manastir Beška na Skadarskom jezeru, Stanjeviće, kao i Cetinjski manastir.
Gledajte „Monaški kuvar“ na televiziji Newsmax Balkans - svake nedelje od 9 časova, repriza subotom u istom terminu.
