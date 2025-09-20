ODRŽANA VELIČANSTVENA VOJNA PARADA "SNAGA JEDINSTVA" Spektakl za kraj, Rafali i Migovi na nebu! Začuo se zlokoban zvuk "đavoljih kočija"
SPEKTAKULARNA vojna parada "Snaga jedinstva" održana je povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave sa početkom u 11.00 časova na prostoru ispred Palate "Srbija". Učestvovalo je 10.000 pripadnika Ministarstva odbrane, a prikazano je oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.
Padobranski skok uz zastave Srbije i Vojske Srbije
Padobranski skok pripadnika 63. padobranske brigade.
Spektakl za kraj, Rafal i Migovi na nebu
U naletu ešalona vazduhoplovnih jedinica, u kojem su učestvovala i dva višenamenska aviona "rafal" francuskog ratnog vazduhoplovstva zajedno sa dva srpska "miga".
Zlokoban zvuk iznad Beograda, "đavolje kočije" na nebu
Usledio je let helikoptera, Mi-35 M/P (đavolje kočije), Mi-17, H-145, GAMA, Gazela.
Borbeni avioni grme iznad Beograda
Super galebi G-4
Migovi-29 na nebu iznad Beograda
Podešalon borbenih aviona mig-29 preleteo je prostor na kojem se održava vojna parada.
Prate ih lovci-bombarderi "orao", koji su modernizovani, a nakon toga je usledio nalet "supergaleba", transportnih aviona, školskih aviona "lasta".
Spektakl na nebu: Počeo nalet ešelona vazduhoplovnih jedinica
Ešelon vazduhoplovnih jedinica čine sredstva RViPVO Vojske Srbije i sastoji se od podešelona lovačke, lovačko bombarderske, školske i transportne avijacije, aviona za aero-foto snimanje i podešelona helikopterskih jedinica.
Prošao podešelon sredstava ratne tehnike iz razvoja - građani videli „Aleksandra ujedinitelja”
„Aleksandar ujedinitelj” je naziv familije višenamenskih taktičkih oklopnih vozila pogona 4×4, namenjenih za izvođenje širokog dijapazona taktičkih zadataka u domenu unutrašnje bezbednosti i vojnih operacija.
Vozila se mogu koristiti u sukobima različitih intenziteta, od onih tipično niskog intenziteta – asimetričnog ratovanja, antiterorističkih i antigerilski operacija, pa do raznih kategorija sukoba srednjeg i visokog intenziteta.
Koncept vozila zasniva se na integraciji različitih konfiguracija nadgradnje oklopnog tela, koje je opremljeno različitom opremom i oružjem, u zavisnosti od osnovnog zadatka, tj. namene vozila, sa univerzalnom šasijom pogona 4×4 i nezavisnim vešanjem velike nosivosti i mobilnosti po teškim terenima.
Defiluje podešalon oklopnih jedinica - tenkovi
U podešelonu se nalaze modernizovani BVP M80-AB1/V2, tenkovi M-84 AS 1/2 i AS 1/2/3 i tenk T-72MS.
Prikazana modernizovana "BVP"
Na paradi su prodefilovala modernizovana "Borbena vozila pešadije", tačnije "BVP".
Premijerno: Ruska „Krasuha“
Javnosti je prvi put prikazan i ruski sistem za elektronsko ratovanje "Krasuha".
Prikazani su i novi modeli modernizacije tenkova M-84 i borbenih vozila pešadije M-80.
Pored sredstava iz domaćeg naoružanja i razvoja, na paradi je prikazano naoružanje i vojna oprema koju je Srbija nabavila iz inostranstva, uključujući Kinu, Rusiju, Francusku, Nemačku, SAD, Izrael...
Naoružanje i vojna oprema je prikazana u okviru ešelona jedinica na vozilima, na čelu sa komandantom ešelona, pukovnikom Živicom Ognjanovim.
Ponos srpske armije - Nora
Potom su prošli drugi tipovi raketnih sistema, kao i artiljerijski sistem "Nora", koji predstavlja srpsku pamet.
Defiluju raketni sistemi, Puls prikazan prvi put
Prikazan je raketni sistem "Puls", koji može nositi i do 18, 10, 4 ili 2 rakete, u zavisnosti od kalibra. One najveće imaju domet do 300 kilometara!
Radi se o jednom modularnom sistemu koji može biti naoružan različitim tipovima vođenih raketa.
Rakete raspolažu sistemom za korekciju putanje, prodornom bojevom glavom za uništavanje utvrđenih objekata ili fragmentiranom za uništavanje tehnike i motorizovanih trupa.
Najnovija bespilotna letelica - Hermes 900!
Prikazana je najsavremenija izviđačko-borbene bespilotna letelica "Hermes 90", izraelske proizvodnje, koja 36 časova može da osmatra neprekidno setom dalekometnih i radarskih senzora.
Prolaze bespilotne letelice, dronovi oduševili publiku!
Podešelon besposadnih sistema sastavljen je od besposadnih naoružanih platformi „miloš-N” i bespilotnih letelica, CH-95, CH-92, „pegaz”, „vrabac”, IKA-20 i „komarac-2”, kao i sistema lutajuće municije Shadow-25, Shadow-50 i SM 1 i 2.
LM (lutajuća municija) Shadow-25 je dron samoubica srednjeg dometa, namenjen za dejstvo po statičnim ciljevima van zaklona (živa sila i tehnika) na otvorenom prostoru na daljinama do 250 kilometara. Naoružan je bojevom glavom od 25 kilograma.
LM Shadow-50 je dron samoubica srednjeg dometa, namenjen za dejstvo po statičnim ciljevima van zaklona (živa sila i tehnika) na otvorenom prostoru na daljinama do 300 kilometara. Naoružan je bojevom glavom od 50 kilograma.
PVO sistemi "Pancir-S1”, "Neva", "Mistral", "Pasars","HQ-17"
"Zvezda" vojne parade: Moćni PVO sistem FK-3
Raketni sistem za PVD FK-3 je sistem srednjeg dometa i namenjen je za protivvazduhoplovnu odbranu značajnih administrativno-političkih, privrednih objekata, snaga Vojske Srbije, rejona i pravaca na teritoriji od izviđanja i dejstva iz vazdušnog prostora.
Raketni sistem za PVD FK-3 uništava različite tipove aviona, helikoptera, bespilotnih letelica, krstarećih raketa i projektila zemlja–vazduh, u svim uslovima gađanja, koji lete brzinama do 1.000 m/s, na visinama do 27 km i daljinama do 100 km.
Podešelon jedinica telekomunikacija
Podešelon jedinica telekomunikacija sačinjavaju savremena radio i radio-relejna sredstva telekomunikacija i mobilni telekomunikaciono-informatički i komutacioni sistemi.
Defiluje vojna policija
U podešelonu jedinica vojne policije nalaze se centar vazdušnog osmatranja i javljanja CVOJ M11, savremeni radari GM-400 i GM-200, trodimenzionalni radar AN/TPS-70 i modernizovani radar M-85M „žirafa”.
Modernizovani "BTR", "MRAP"
"Lazar 3" ponos srpske armije
Prošli "hameri", "Miloši", "BRDM-ovi", kvadovi, "Lazari"
Počeo defile ešalona jedinica na vozilima
Ešelon jedinica na vozilima sastavljen je od najsavremenijih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije, kao i od sredstava koja su u završnoj fazi razvoja.
Sredstva u ešelonu, uz vrhunski osposobljeno ljudstvo, predstavljaju osnovnu snagu Vojske Srbije za izvođenje operacija na kopnu, kao i protiv ciljeva u vazduhu i na vodi i garant su slobode i bezbednosti Republike Srbije.
Kobre izvele zadatak zaštite štićene ličnosti
Kobre su demonstrirale svoje veštine prikazom neutralisanja napadača.
Građani su oduševljeno pozdravili perfeknto izvedenu akaciju.
Počinje defile plovnih jedinica rečne flotile Savom
Rečna flotila (RF) je jedinica ranga brigade, namenjena, stručno i tehnički opremljena i osposobljena za realizaciju zadataka odbrane i zaštite prava na unutrašnjim plovnim putevima (UPP), bezbednosti plovidbe i spašavanje na rekama, kanalima i jezerima, pružanju pomoći stanovništvu u slučaju prirodnih nepogoda i katastrofa i učešću u mirovnim operacijama i međunarodnoj vojnoj saradnji.
Rečna flotila sastoji se od komande i 4 jedinica ranga odred/bataljon – dva rečna odreda i dva pontonirska bataljona.
Komanda RF nalazi se u Novom Sadu, a kao dan jedinice obeležava se 19. avgust Dan roda rečnih jedinica i dan RF. Na taj dan, 1915. godine, na Savi kod beogradske Čukarice, porinut je prvi srpski ratni brod „Jadar“, čime je zvanično otpočelo formiranje srpske rečne flotile. Brod Jadar je ušao u sastav komande Ade Ciganlije i zajedno sa ostalim brodovima učestvovao u borbama za odbranu grada Beograda oktobra 1915. godine.
Ešelonom plovnih objekata RF komanduje kapetan bojnog broda Darko Stričić.
Egercir Garde Vojske Srbije
Defile veterana
Vučić i bin Zajed u razgovoru tokom parade
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik UAE šeik Muhamed bin Zajed aktivno razgovaraju tokom velike vojne parade.
Defiluje podešalon 250. raketne brigade za PVD
Ova brigada podnela je najveći teret protiv NATO agresije.
Defiluje podešalon mešovite artiljerijske brigade i rečne flotile
Mariširaju jedinice Kopnene vojske
Defile odreda Vojne policije specijalne namene Kobre
Defile 63. padobranske brigade
Počeo defile ešalona jedinica
Ešelon jedinica sastoji se od podešelona ratnih zastava, Garde, 72. brigade za specijalne operacije, 63. padobranske brigade, Odreda Vojne policije specijalne namene Kobre, jedinica Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, Komande za obuku, Brigade veze, 608. logističke baze, Vojne akademije i vojnih veterana.
Počela velika vojna parada
Vučić dao odobrenje da parada počne.
Intonirana himna Srbije
Vučić stigao na paradu
Predsednik Srbije i vrhovni komandant Aleksandar Vučić stigao je na paradu. Njemu su gardisti predali raport, a potom su se čuli plotuni počasne paljbe.
Veličanstveno: Raširena srpska trobojka
U čast predsednika Srbije i vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića postavljena je zastava duga 300 metara.
Stigao Šeik Muhamed bin Zajed al Nahjan
Ana Brnabić na velikoj paradi
Predsednica Narodne Skupštine stigla je na veliku vojnu paradu u Beogradu.
Šeik Naser Bin Hamad Al Kalifa došao na vojnu paradu
Šeik Naser bin Hamad Al Kalifa sa bahreinskom delagcijom stigoa je na vojnu paradu.
Premijer Đuro Macut stigao na paradu
Milorad Dodik i Željka Cvijanović na paradi
Stigao i čuveni glumac Stiven Sigal
Andrija Mnadić i Milan Knežević stigli na paradu
Ministri u Vladi Srbije stigli na paradu
Na paradu stigli Siniša Mali i Miloš Vučević
Predsednik SNS-a Miloš Vučević, kao i ministar finansija Siniša Mali stigli su na vojnu paradu.
Kineska delegacija stigla na paradu
Brigadni general kineske vojske sa svojom delagacijom stigao je na veliku vojnu paradu u Beogradu.
General Furudžić: Svečani stroj dočekuje Vučića
Brigadni general Željko Furundžić, komandant Garde, rekao je da će svečani stroj Garde na današnjoj paradi dočekati predsednika Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, a u svečanom stroju će se prvi put naći i konjička jedinica Garde.
Furundžić je za RTS naveo da će parada početi počasnom artiljerijskom paljbom koju izvodi Garda sa šest artiljerijskih oruđa iz kojih će se ispaliti po 10 plotuna.
Garda će prodefilovati u sklopu pešadijskog ešalona, kako je naveo Furundžić, dodajući da će biti i u motorizovanom delu parade. Na samom početku, Reprezentativni okrestar Garde će odsvirati himnu Srbije i u toku samog defilea izvešće niz muzičkih kompozicija.
- Za kraj parade, još jednan kurioizet - egzercir Garde - dodao je general Furundžić.
Poslednje pripreme
Vučić se oglasio pred početak parade
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se pred veliku vojnu paradu "Snaga jedinstva" koja počinje u 11 časova ispred Palate Srbija.
- Dela su moje najbolje reči - poručio je predsednik Srbije na Instagramu.
Veliki broj stranih i domaćih novinarskih ekipa
Veliki broj medija prati uživo veliku vojnu paradu u Beogradu, a prisutne su i strane novinarske kuće.
Građani počeli da pristižu na veliku paradu
Sve je spremno za početak velike vojne parade, a poslednje pripreme su završene. Građani su počeli da pristižu nešto pre 9 časova na prostor ispred Palate Srbija.
Posetioci parade, na kojoj se očekuje i prisustvo najviših državnih zvaničnika, i gostiju iz inostranstva, imaće priliku da vide defile ešelona jedinica svih rodova i službi u VS, prikaz dela sposobnosti "Kobri", padobranski skok pripadnika 63. padobranske brigade... U naletu ešelona vazduhoplovnih jedinica učestvovaće svi tipovi vazduhoplova poput "mig-29", "orao", C-295 CASA, Mi-35M i H-145. Biće prikazani i raketni sistemi "FK-3" i HQ-17, savremeni radari GM400, borbena oklopna vozila "miloš", "MRAP", "lazar 3", "hamer" i BOV OT, modernizovani tenkovi M-84 AS1/2/3, bespilotne letelice, izviđački i borbeni dronovi... Vojna policija će obezbeđivati čitavu trasu kretanja vojnih konvoja i ešalona.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da se vojna parada ne organizuje zbog dnevnopolitičkih potreba već zbog pokazivanja naše snage kao odvraćajućeg faktora za svakog potencijalnog agresora, kako bismo sačuvali mir.
- To je ponos Srbije. Hoćemo da pokažemo šta smo radili, ali i da pružimo odgovor odvraćajući potencijalnim agresorima. Nemojte da se mi pravimo naivni. Pa nije vojna alijansa Priština - Zagreb - Tirana napravljena zbog Austrije i zbog Grčke i zbog Slovenije, zbog Rumunije. Pravljena je protiv Srbije. Nikoga da napadamo nećemo, ne želimo. Hoćemo mir i da sačuvamo svoj mir, a stabilnost, sigurnost i mir ne možete slabošću da sačuvate. Oni se čuvaju snagom. Za nas je to način da opstanemo. Zgazili bi nas da nemamo ovako jaku vojsku. Izmislili bi nešto. Igrali bi se lažnim zastavama. Pregazili bi nas. Danas Srbiju niko na svetu ne može da pregazi. I zato ćemo da pokažemo građanima da mogu mirno da spavaju da je ovo stabilna zemlja - poručio je Vučić.
Među gostima biće i predsednik RS Milorad Dodik, koji je izjavio da je to događaj koji će, pred očima celog sveta, pokazati silu srpskog jedinstva i moć naše vojske.
Ulaz od 8.30 na dve lokacije
GRAĐANI koji žele da prisustvuju paradi će moći da dođu na prostor izvođenja od 8.30, a ulazak će biti omogućen na dve lokacije i to u blizini kružnog toka kod Tržnog centra "Ušće" prema Brankovom mostu i na raskrsnici ulice Trešnjinog cveta i Bulevara Nikole Tesle, iz pravca Novog Beograda i Zemuna. U prostor za posmatranje parade neće moći da se uđe prevoznim sredstvima. Ulaz je slobodan, a maloletni mogu da uđu samo uz pratnju roditelja ili staratelja. Nije moguće dovođenje kućnih ljubimaca. Na ulazima će se nalaziti punktovi za proveru. Zbog bezbednosti neće biti dozvoljeno unošenje predmeta koji mogu naneti štetu drugima. Pristup neće biti omogućen osobama pod uticajem alkohola ili drugih opijata, kao i onima koji se neprimereno ponašaju ili imaju obeležja uvredljivog i neprimerenog sadržaja.
- Ova parada nije samo vojni spektakl, ona je živa slika ekonomskog i međunarodnog jačanja Srbije. Slika koja će obići svet biće jasna opomena svima koji su ikada pomislili da srpskom narodu mogu da prirede novu "Oluju". Takva stradanja više nikada neće biti moguća. Strategija odbrane koju je donela Srbija, a koja je od izuzetnog značaja i za RS, predstavlja našu zajedničku sigurnosnu kičmu i poruku svima da srpski narod, ma gde živeo, nikada više neće biti plen za bilo čije osvajačke ili revizionističke ambicije - napisao je Dodik na platformi "Iks".
Kako je rekao predsednik SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević, poruka predstojeće vojne parade je referat onoga šta se radi u sektoru bezbednosti.
- Posle 10 godina ulaganja u vojsku, mnogo je urađeno. Ovo je vrsta rekapitulacije, ovako nešto nikada nismo imali. Dva sata traje defile svega što imamo, a to sigurno nije sve što imamo da pokažemo - rekao je Vučević.
Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da smo prethodnih dana, dok se vojska pripremala za paradu, mogli da vidimo koliko građani vole vojsku.
- Sve je spremno, utrenirano i pripremljeno. Da prikažemo Srbiji ponos Srbije, a to je Vojska Srbije u punom svom sjaju - rekao je Gašić.R. D.
Na čelu podešelona je major Nemanja Ranković.
