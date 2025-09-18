NAREDNA TRI MESECA POTPUNA IZMENA TRASA GRADSKOG PREVOZA: Evo gde će biti obustavljen saobraćaj
SEKRETARIJAT za javni prevoz je saopštio da će se radovi izvoditi po fazama.
Tokom izvođenja radova na asfaltiranju i uređenju Nemanjine ulice (Rajkovac - opština Mladenovac), na delu od Ulice Svetolika Rankovića do Ulice Živadina Žujovića, od 18. septembra do 18. decembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopštili su iz Sekretarijata za javni prevoz.
Radovi će se izvoditi po fazama.
Radovi u fazi 1 podrazumevaju zatvaranje Nemanjine ulice, na delu između zona raskrsnica sa ulicama Živojina Žujovića i Stanoja Bugarskog (slobodna za saobraćaj raskrsnica ulica Nemanjine i Stanoja Bugarskog) od 18. septembra do 18. oktobra.
Tokom izvođenja radova u ovoj fazi vozila javnog prevoza će saobraćati na sledeći način:
- vozila sa linije 4175A će saobraćati ulicama Svetolika Rankovića, Stanoja Bugarskog, Nemanjinom, bez svraćanja u Žujoviće;
- na liniji 4193, vozila će saobraćati ulicama Nemanjinom, Stanoja Bugarskog i dalje redovnom trasom.
Faza 2 podrazumeva zatvaranje Nemanjine ulice, na delu između zona raskrsnica sa ulicama Stanoja Bugarskog i Ulice Gajčić (slobodna za saobraćaj raskrsnica Stanoja Bugarskog i Ulice Gajčić) od 19. oktobra do 18. novembra.
U fazi 3, radovi podrazumevaju zatvaranje Nemanjine ulice, na delu između zona raskrsnica sa ulicama Gajčić i Svetolika Rankovića od 19. novembra do 18. decembra.
Tokom izvođenja radova u fazama 2 i 3 vozila javnog prevoza će saobraćati na sledeći način:
- vozila sa linije 4175 će saobraćati trasom: Svetolika Rankovića - Milovana Milovanovića - Vojni put - Vrbica - Vojni put - Milovana Milovanovića - Stanoja Bugarskog - Nemanjina - Žujovići - Nemanjina - Stanoja Bugarskog - Svetolika Rankovića i dalje redovno prema AS Mladenovac;
- na liniji 4175A, vozila će u smeru A saobraćati istom trasom kao i linija 4175, dok će u smeru B saobraćati trasom: Svetolika Rankovića - Stanoja Bugarskog - Nemanjina - Žujovići - Nemanjina - Stanoja Bugarskog - Svetolika Rankovića - Milovana Milovanovića - Vojni put - Vrbica - Vojni put- Milovana Milovanovića - Svetolika Rankovića i dalje redovno prema AS Mladenovac;
- vozila sa linije 4193 će saobraćati trasom: Svetolika Rankovića - Stanoja Bugarskog - Nemanjina - Žujovići - Nemanjina - Stanoja Bugarskog - Svetolika Rankovića i dalje redovno prema AS Mladenovac, navodi se u saopštenju.
