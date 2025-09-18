Društvo

VAŽNO PODSEĆANJE IZ FONDA PIO: Ovo je najkasniji rok za dostavu potvrda o školovanju za decu korisnike porodičnih penzija (VIDEO)

В. Н.

18. 09. 2025. u 12:52

REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje još jednom je podsetio učenike i studente koji su korisnici porodične penzije da su u obavezi da Fondu PIO dostave potvrde o školovanju, kako bi im se penzija nesmetano isplaćivala.

ВАЖНО ПОДСЕЋАЊЕ ИЗ ФОНДА ПИО: Ово је најкаснији рок за доставу потврда о школовању за децу кориснике породичних пензија (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/ PIO fond

Rok za dostavljanje potvrde o školovanju za učenike srednjih škola koji koriste ovo pravo je u septembru, odmah po upisu školske godine, najkasnije do 25. septembra, dok su studenti u obavezi da potvrde o upisu nove školske godine nadležnim filijalama Fonda dostave najkasnije do 25. oktobra.

S obzirom na to da se u nekim visokoškolskim ustanovama upis školske godine vrši u novembru, u tom slučaju je neophodno da studenti dostave potvrde o školovanju čim upišu novu školsku godinu. Ukoliko potvrde ne budu dostavljene do predviđenih rokova, isplata se privremeno obustavlja i biće nastavljena nakon dostavljanja potvrde, tj. studentima koji potvrde dostave u novembru, isplata oktobarske i novembarske penzije biće izvršena u decembru.

Prema odredbama Zakona o PIO, dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do navršenih 15 godina života, a nakon toga ovo pravo ostvaruje ako je na školovanju. Pravo na penziju detetu pripada do kraja školovanja, a najkasnije do navršenih 20 godina života ako pohađa srednju školu, odnosno 26 godina života ako studira. Osim podataka o identitetu deteta i ustanovi koja je izdaje, potvrda treba da sadrži i podatke o tome na koju školsku godinu se odnosi, kao i o statusu učenika, odnosno studenta u toj školskoj godini. Na potvrdama je potrebno upisati matični broj roditelja po kome se koristi penzija, a mogu se doneti lično na šalter filijale koja isplaćuje penziju ili poslati poštom.

Blagovremenim dostavljanjem školske potvrde nastaviće se redovna isplata penzija.

