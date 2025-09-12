SNAŽNA OLUJA IDE KA SRBIJI: Evo kada tačno stiže (MAPA)
NAKON današnjeg tmurnog i maglovitog jutra, tokom dana u Srbiji će biti znatno više sunca, ali već u nedelju, 14. septembra dolazi do značajnog pogoršanja vremena.
Snažan ciklon i hladni front doneli su Srbiju juče kišu i pljuskove sa grmljavinom. Bilo je i oluja sa obilnijim padavinama, a došlo je i do zahlađenja.
Prvi dan vikenda doneće Srbiji sunčano i vrlo toplo vreme, na severu uz umerenu oblačnost. Maksimalna temperatura biće od 28 do 32, u Beogradu do 30 stepeni.
Ponovo će jugoistočni vetar biti u pojačanju i u košavskom području biće jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima.
Međutim, u nedelju dolazi do novog pogoršanja vremena.
Nedelja, 19 časova
Nedelja 21 čas
Nedelja 22 časa
Sa severozapada se očekuje prodor hladnog fronta i ciklona, uz jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i to već ujutro i pre podne u Vojvodini, a posle podne i uveče i u ostalim predelima.
Ponegde se očekuju i grmljavinske oluje i nepogode, uz grad, olujni vetar, obilnije pljuskove i jače gromove. Jugostočni vetar biće u skretanju na jak severozapadni.
Maksimalna temperatura biće od 24 na severozapadu do 30 stepeni na jugu Srbije, u Beogradu do 26 steopeni.
Početkom sledeće sedmice stabilizacija vremena. U ponedeljak svežije, a od utorka toplije.
(Informer)
