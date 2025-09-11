"IZDAVAĆEMO HITNA UPOZORENJA UNAPRED" RHMZ se oglasio - nebo u Beogradu sivo, počela je snažna grmljavina

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije objavio je najnovije upozorenje za područje Srbije na lokalnu veću količinu padavina, grad i jak vetar.

- Pljuskovi sa grmljavinom koji se na području Srbije očekuju posle podne lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom, kao i većom količinom padavina za kratko vreme. Za konrektne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred - navodi se u upozorenju.

Počelo da grmi u Beogradu

U Beogradu, oko 14:20 časova čula se prva grmljavina za danas. Nebo iznad prestonice posivelo je, a prema podacima sajta "Vreme i radar" u narednim satima očekuju se padavine.

Na snazi i hidrološko upozorenje

RHMZ je izdao i hidrološko upozorenje na celom toku Save, na Dunavu nizvodno od Novog Sada i na Tisi kod Titela. Kako navode vodostaji će se na ovom delu narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

- Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Mlavi, na Peku, na Crnom i Belom Timoku, na Velikoj Moravi, kao i na Zapadnoj i Južnoj Moravi sa pritokama proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).

Podsetimo, Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je jutros upozorenje na nevreme koje ponegde može biti praćeno gradom i olujnim vetrom. Kiša koja je u toku noći stigla u Srbiju ne prestaje. Evo kako će se nevreme kretati.

Gde će danas biti padavina

Kako se može videti na sajtu Vreme radar, kiša ne prestaje da pada skoro na području cele Vojvodine. Odatle se premešta ka istoku, i već oko 13 sati padavine će se smanjiti.

Trenutno u Beogradu nema puno padavina, ali će već posle 12 sati intenzivnije padavine početi. Kako se vidi na radarskim snimcima u 13 sati jako nevreme praćeno gradom i grmljavinom zahvatiće područja Kragujevca, Čačka, Novog Pazara.

Potom će oko 18 sati sa zapada stići nevreme koje će se zahvatiti Valjevo, Koceljevu, Ub, Šabac i Obrenovac.

Odatle će se kretati ka istoku i već oko 19 i 20 sati zahvatiće Beograd, Lazarevac, Smederevo, Mladenovac.

U kasnim večernjim satima nevreme će oslabiti tokom kretanja na istok, dok će posle ponoći potpuno prestati.

Upaljeni žuti i narandžasti meteoalarmi

RHMZ je upalio alarma za danas, za celu Srbiju, i u većem delu je na snazi narandžasti meteoalarm, koji označava da je vreme opasno.

Meteoalarmi na snazi su zbog čak tri opasne pojave - pljuskova, jake grmljavine i vetrova.

Vreme narednih dana

U subotu pretežno sunčano, u košavskom području uz umeren, na jugu Banat i jak jugoistočni vetar, a samo će na istoku Srbije biti umereno i potpuno oblačno povremeno sa slabom kišom.

U nedelju pre podne novo prolazno naoblačenje sa severozapada s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na severozapadni.

Sledeće sedmice pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a kratkotrajne padavine očekuju se u ponedeljak na jugoistoku, u sredu uglavnom na severu Srbije.

(Blic)