M:TEL ČUVA SRPSKA OGNJIŠTA U FEDERACIJI BIH: Obnovljen dom još jednoj povratničkoj porodici u Bosanskom Grahovu

VEĆ četiri godine kompanija m:tel vodi akciju „Niste sami“, u okviru koje nesebično pomaže Srbima povratnicima u Federaciji BiH, kao i pravoslavnoj crkvi, donoseći im ono što je najdragocenije - sigurnost, nadu i osećaj da nisu zaboravljeni.

Hiljade paketa hrane i ogreva, građevinski materijal za obnovu kuća, pomoć porodicama sa više dece, starima i nemoćnima - sve to čini svakodnevnu brigu m:tel-a, koji je u mnogim mestima postao retki oslonac ljudima koji se bore da opstanu.

Jedan od najsvetlijih primera ove akcije jeste porodica Gvero iz Bosanskog Grahova - majka, baka i dvoje dece, koji su zahvaljujući m:tel-u konačno dobili obnovljen i siguran dom. Njihova kuća, godinama neuslovna i puna vlage, sada je potpuno renovirana, a obećanje o pomoći ispunila je generalna direktorka m:tel-a Jelena Trivan, prilikom posete Grahovu početkom godine.

„Kada smo prošli put posetili Grahovo da bismo stanovništvu doneli pomoć, načelnica Opštine Smiljka Radlović nas je odvela u kuću porodice Gvero i upoznala sa njima. To su dve žene koje same brinu o dvoje dece, bez posla, u potpuno neuslovnoj kući. Da život ovde nije jednostavan, svedoči činjenica da će sledeće godine kada stariji dečak ove porodice pođe u školu, u tom razredu biti samo tri đaka. Nadam se da smo im ovim gestom pružili mnogo više od materijalne pomoći - pružili smo im nadu da će neko doći i vratiti se u ove krajeve, a mi ćemo biti tu da ih prihvatimo“, rekla je Trivan prilikom posete obnovljenom domu.

Načelnica Opštine Bosansko Grahovo, Smiljka Radlović, zahvalila je kompaniji m:tel i naglasila da ovaj humani čin znači mnogo ne samo za porodicu Gvero, već i za cijelu zajednicu.

Tokom proleća i leta izvedeni su obimni radovi - saniran je krov, fasada i instalacije, zamenjeni prozori, vrata i podovi, a kuća je opremljena novom kuhinjom i nameštajem. U adaptaciju su se uključili i zaposleni m:tel-a, dodatno doprinevši da dom zasija toplinom i sigurnošću

„Mnogo sam zahvalna kompaniji m:tel. Nisam verovala da ću dočekati dan kada ću imati siguran krov nad glavom. Sada ću zimu dočekati mirnije, jer mojoj dečici i meni više neće biti hladno“, rekla je Milena Gvero, baka dvojice dečaka.

Ovaj primer još jednom pokazuje da posvećenost kompanije m:tel i Jelene Trivan povratničkim zajednicama nije deklarativna, već da iza nje stoje konkretna dela i istinska solidarnost.