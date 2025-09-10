MUŠKARAC UMRO NA AERODROMU "NIKOLA TESLA": Pozlilo mu kad je izašao iz aviona
PRAVA drama odigrala se noćas sat vremena nakon ponoći na aerodromu "Nikola Tesla" kada je putniku N.L. (64) pozlilo čim je sleteo njegov aviona iz Tunisa.
Prema informacijama, lekari su odmah pritekli u pomoć, ali čoveku nije bilo spasa.
Pored njega se nalazila supruga. Ona je, nezvanično, rekla da se njenom suprugu pozlilo čim je izašao iz aviona. Da je hitno primljen u ambulantu, ali uprkos borbama lekara nije mu bilo spasa.
O slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo koje je naredilo obdukciju tela nesrećnog čoveka.
Kako se saznaje, na telu N.L. nisu uočene povrede koje bi ukazivale na nasilnu smrt.
(Kurir)
