Društvo

LETO SE VRATILO, EVO ŠTA NAS ČEKA ZA 7 DANA: Vremenska prognoza za petak, 5. septembar

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 09. 2025. u 01:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

ЛЕТО СЕ ВРАТИЛО, ЕВО ШТА НАС ЧЕКА ЗА 7 ДАНА: Временска прогноза за петак, 5. септембар

Foto Shutterstock

VREME U SRBIJI

Pretežno sunčano i toplije, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Uveče u Vojvodini u skretanju na severozapadni.

Temperatura u rasponu od 10 do 33 stepena.

VREME U BEOGRADU

I u glavnom gradu pretežno sunčano i toplije.

Najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.

PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA

Uglavnom će biti pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Samo se u ponedeljak posle podne i uveče na zapadu, a tokom noći ka utorku i u utorak i u ostalim krajevima očekuje prolazno naoblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO