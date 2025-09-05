LETO SE VRATILO, EVO ŠTA NAS ČEKA ZA 7 DANA: Vremenska prognoza za petak, 5. septembar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Pretežno sunčano i toplije, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Uveče u Vojvodini u skretanju na severozapadni.
Temperatura u rasponu od 10 do 33 stepena.
VREME U BEOGRADU
I u glavnom gradu pretežno sunčano i toplije.
Najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.
PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA
Uglavnom će biti pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.
Samo se u ponedeljak posle podne i uveče na zapadu, a tokom noći ka utorku i u utorak i u ostalim krajevima očekuje prolazno naoblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
(sputnikportal.rs)
