LETO SE VRATILO, EVO ŠTA NAS ČEKA ZA 7 DANA: Vremenska prognoza za petak, 5. septembar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto Shutterstock

VREME U SRBIJI

Pretežno sunčano i toplije, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Uveče u Vojvodini u skretanju na severozapadni.

Temperatura u rasponu od 10 do 33 stepena.

VREME U BEOGRADU

I u glavnom gradu pretežno sunčano i toplije.

Najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.

PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA

Uglavnom će biti pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom.

Samo se u ponedeljak posle podne i uveče na zapadu, a tokom noći ka utorku i u utorak i u ostalim krajevima očekuje prolazno naoblačenje mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

(sputnikportal.rs)

