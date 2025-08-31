TAČNO U PONOĆ: Centar Beograda otvara se za saobraćaj

OD VEČERAS u ponoć, Beograđani će ponovo za saobraćaj moći da koriste Trg republike, Vasinu, Uzun Mirkovu, Kolarčevu, Terazije, Kralja Milana i Prizrensku ulicu, saopšteno je iz Gradskog sekretarijata za saobraća.

FOTO: N. Skenderija

- Trg republike, Vasina ulica, Uzun Mirkova, Kolarčeva, Terazije, Kralja Milana i Prizrenska ulica od 31. avgusta u ponoć biće puštene za saobraćaj i Beograđani će moći normalno da ih koriste, kao što je gradonačelnik Aleksandar Šapić pre nekih mesec dana i najavio - rekao je sekretar za saobraćaj Bojan Bovan.

On je govorio i ostalim tekućim radovima u prestonici.

- Kada je reč o ostalim radovima, koji ne ometaju saobraćaj, kao što su postavljanje "beogradskog sata", uređenje trotoara i tako dalje, njihovo izvođenje će se nastaviti u toku septembra i to su stvari o kojima će javnost izveštavati gradonačelnik - kaže Bovan.

Koje ulice ostaju zatvorene

Gradski sekretar za saobraćaj rekao je koji deo prestonice ostaje zatvoren za saobraćaj.

- Što se tiče Trga Nikole Pašića i poteza od Igumanove palate do Kneza Miloša, prostora između Narodne skupštine, Starog dvora i Predsedništva, kao i Ulice Dragoslava Jovanovića i garaže koja se tu nalazi, Sekretarijat za saobraćaj je još ranije doneo rešenje o kompletnom zatvaranju saobraćaja u ovom delu. Ta odluka će ostati na snazi, dokle god on bude zauzet od onih koji su zauzeće prostora prijavili policiji još 6. marta 2025. godine, jer bi u suprotnom puštanje saobraćaja ugrozilo bezbednost, kako ljudi koji se tamo nalaze, tako i samih učesnika u saobraćaju - izjavio je Bovan.

