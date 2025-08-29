POGLEDAJTE – HELIKOPTERI H-145M NA NEBU SRBIJE: U toku obuka pilota 119. mešovite helikopterske eskadrile (FOTO)
NA vojnom aerodromu "Narednik-pilot Mihajlo Petrović" i u širem rejonu Niša u toku je obuka pripadnika 119. mešovite helikopterske eskadrile iz sastava 98. vazduhoplovne brigade na helikopterima H-145, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.
Kako se navodi u saopštenju, letačke aktivnosti u eskadrili predstavljaju deo redovnog trenaža kako letačkog tako i tehničkog sastava, a cilj je da se održi i unapredi nivo osposobljenosti pripadnika jedinice i obezbedi gotovost za izvršenje zadataka traganja i spasavanja, medicinske evakuacije i transporta vazdušnim putem te pružanja vazduhoplovne vatrene podrške snagama Vojske Srbije u izvođenju operacija.
U skladu sa zacrtanim planom obuke, uvežbavaju se standardne taktike, tehnike i procedure prilikom realizacije letačkih zadataka u grupi od više vazduhoplova, a akcenat je, kako su rekli iz ministarstva odbrane, na uvežbavanju formacijskog poletanja i sletanja i izvođenja manevra letom helikopterske eskadrile.
Paralelno sa uvežbavanjem pilota izvodi se i obuka tehničkog sastava svih specijalnosti, koji uvežbava razrađene procedure na stajanci i brine se o ispravnosti vazduhoplova i njihovoj pripremi za letenje u svim vremenskim uslovima.
-Intenzivna obuka u eskadrili nastavlja se i u narednom periodu, a njenom realizacijom se unapređuje borbena gotovost jedinice i istovremeno gradi poverenje između pilota i tehničara, koji blisko sarađuju u realizaciji namenskih zadataka, naveli su iz ministarstva.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)