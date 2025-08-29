POGLEDAJTE – HELIKOPTERI H-145M NA NEBU SRBIJE: U toku obuka pilota 119. mešovite helikopterske eskadrile (FOTO)

NA vojnom aerodromu "Narednik-pilot Mihajlo Petrović" i u širem rejonu Niša u toku je obuka pripadnika 119. mešovite helikopterske eskadrile iz sastava 98. vazduhoplovne brigade na helikopterima H-145, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Foto Vojska Srbije

Kako se navodi u saopštenju, letačke aktivnosti u eskadrili predstavljaju deo redovnog trenaža kako letačkog tako i tehničkog sastava, a cilj je da se održi i unapredi nivo osposobljenosti pripadnika jedinice i obezbedi gotovost za izvršenje zadataka traganja i spasavanja, medicinske evakuacije i transporta vazdušnim putem te pružanja vazduhoplovne vatrene podrške snagama Vojske Srbije u izvođenju operacija.

Foto Vojska Srbije

U skladu sa zacrtanim planom obuke, uvežbavaju se standardne taktike, tehnike i procedure prilikom realizacije letačkih zadataka u grupi od više vazduhoplova, a akcenat je, kako su rekli iz ministarstva odbrane, na uvežbavanju formacijskog poletanja i sletanja i izvođenja manevra letom helikopterske eskadrile.

Foto Vojska Srbije

Paralelno sa uvežbavanjem pilota izvodi se i obuka tehničkog sastava svih specijalnosti, koji uvežbava razrađene procedure na stajanci i brine se o ispravnosti vazduhoplova i njihovoj pripremi za letenje u svim vremenskim uslovima.

Foto Vojska Srbije

Foto Vojska Srbije

-Intenzivna obuka u eskadrili nastavlja se i u narednom periodu, a njenom realizacijom se unapređuje borbena gotovost jedinice i istovremeno gradi poverenje između pilota i tehničara, koji blisko sarađuju u realizaciji namenskih zadataka, naveli su iz ministarstva.

(Tanjug)

